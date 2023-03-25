Kılıçdaroğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anması
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında andı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabulünde çekilen fotoğrafa yer veren Kılıçdaroğlu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız" ifadelerini kullandı.
Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız. pic.twitter.com/B5fEDaJQlN— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 25, 2023