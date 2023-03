Kılıçdaroğlu: Kini ve öfkeyi yüreğimizden söküp atacağız

"Halil İbrahim sofrasını büyükmek de bizim amacımızdır. Gönlümüzde, yüreğimizde yatan odur. İsteriz ki bu güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa aç girmesin. Her evde huzur olsun, bereket olsun, insanlar huzur içinde yaşasın. Depremde büyük acılar çektiniz biliyorum. Biz Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak her zaman her ortamda yanınızda olduk. Birimiz buradayken bir başka genel başkanımız Kahramanmaraş'taydı. Birimiz Kahramanmaraş'tayken öbürü Hatay'daydı bugün hep beraber buradayız. Burada yine iki değerli arkadışımız, dostumuz daha var. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Biz hep beraber yaraları saracağız bu konuda kararlıyız. Söz verdik, beraber söz verdik. Evi, dükkanı, ahırı yıkılan, oturulamaz hale gelen bütün konutları, meskenleri, iş yerlerinin tamamını Allah nasip ederse geleceğiz tepeden tırnağa depreme dayanıklı yapacağız, bir kuruş dahi almadan hak sahiplerine teslim edeceğiz."