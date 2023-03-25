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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Kılıçdaroğlu: Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti
Kılıçdaroğlu: Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T00:30+0300
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti

00:30 25.03.2023 (güncellendi: 00:33 25.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır.
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