https://sputniknews.com.tr/20230325/kahramanmarasta-45-buyuklugunde-deprem-1068737939.html
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T09:36+0300
2023-03-25T09:36+0300
2023-03-25T09:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
afad
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.
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deprem, afad, kahramanmaraş
deprem, afad, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.