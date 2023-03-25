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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/iyi-partide-milletvekili-aday-adayligi-basvurulari-sona-erdi-1068732543.html
İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi
İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini açıkladı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
iyi parti
kürşad zorlu
aday
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Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Partide, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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iyi parti, kürşad zorlu, aday
iyi parti, kürşad zorlu, aday

İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi

00:14 25.03.2023 (güncellendi: 00:15 25.03.2023)
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AA
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini açıkladı.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Partide, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.
Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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