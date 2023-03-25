https://sputniknews.com.tr/20230325/iyi-partide-milletvekili-aday-adayligi-basvurulari-sona-erdi-1068732543.html

İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi

İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini açıkladı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

iyi parti

kürşad zorlu

aday

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Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Partide, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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iyi parti, kürşad zorlu, aday