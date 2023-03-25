https://sputniknews.com.tr/20230325/istanbulda-sis-nedeniyle-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1068746994.html

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T17:14+0300

2023-03-25T17:14+0300

2023-03-25T17:14+0300

istanbul

sis

şehir hatları

yaşam

istanbul şehir hatları aş

vapur

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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava muhalefeti sebebiyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanıyor.Bu kapsamda, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Anadolukavağı-Üsküdar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Haliç, Kabataş-Çengelköy, Bostancı-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Avcılar, Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri yapılamıyor.Anlık güncellenen sefer iptalleri "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebilecek.Öte yandan, yoğun sis Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Maltepe, Kadıköy sahili ile Adalar arasındaki bölgede etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ile Eminönü sahilinde de sis etkili oluyor.

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