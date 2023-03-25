https://sputniknews.com.tr/20230325/istanbulda-sis-nedeniyle-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1068746994.html
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T17:14+0300
2023-03-25T17:14+0300
2023-03-25T17:14+0300
istanbul
sis
şehir hatları
yaşam
istanbul şehir hatları aş
vapur
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava muhalefeti sebebiyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanıyor.Bu kapsamda, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Anadolukavağı-Üsküdar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Haliç, Kabataş-Çengelköy, Bostancı-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Avcılar, Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri yapılamıyor.Anlık güncellenen sefer iptalleri "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebilecek.Öte yandan, yoğun sis Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Maltepe, Kadıköy sahili ile Adalar arasındaki bölgede etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ile Eminönü sahilinde de sis etkili oluyor.
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istanbul, sis, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur
istanbul, sis, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava muhalefeti sebebiyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanıyor.
Bu kapsamda, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Anadolukavağı-Üsküdar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Haliç, Kabataş-Çengelköy, Bostancı-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Avcılar, Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri yapılamıyor.
Anlık güncellenen sefer iptalleri "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebilecek.
Öte yandan, yoğun sis Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Maltepe, Kadıköy sahili ile Adalar arasındaki bölgede etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ile Eminönü sahilinde de sis etkili oluyor.