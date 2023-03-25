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https://sputniknews.com.tr/20230325/israil-basbakani-netanyahu-askere-gitmeyi-reddetmek-israil-icin-cok-buyuk-bir-tehlikedir-1068734709.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Askere gitmeyi reddetmek İsrail için çok büyük bir tehlikedir
İsrail Başbakanı Netanyahu: Askere gitmeyi reddetmek İsrail için çok büyük bir tehlikedir
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti askere gitmemekle tehdit eden gruplara yönelik, "Askere gitmeyi reddetmek İsrail için çok büyük bir tehlikedir."... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T01:39+0300
2023-03-25T01:40+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
zorunlu askerlik
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The Times of Israel gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Netanyahu, Londra ziyaretini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.Netanyahu, İsrail'de hükümetin yargı reformu gibi projelerini destekleyen bazı grupların bu projelerin meclisten geçmemesi üzerine askere gitmeme tehdidinde bulunduklarnıı söyledi."Askere gitmeyi reddetmek İsrail için çok büyük bir tehlikedir." diyen Netanyahu, bu isteğin sadece bir grupla sınırlı kalmayacağını herkesin aynı isteği olabileceğini kaydetti.Güvenlikle ilgili kurumlardan da konuyla ilgili kararlı bir duruş beklediğini söyleyen Netanyahu, "Ülke ordusuz hayatta kalamaz." değerlendirmesini yaptı.Ülkede kitlesel protestolara neden olan yargı reform paketini eleştiren 200 yedek pilot ile 100 yedek askeri doktor paket yasalaşırsa eğitimlere katılmayacağını ve askeri görev almayacaklarını açıklamıştı.Yargı reformu toplantı sonunda 1 dakikadan az görüşüldüNetanyahu ile Sunak görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya ilişkin İsrailli bir başbakanlık yetkilisi The Times of Israel'e açıklama yaptı.İki başbakan arasındaki görüşmeye de katılan yetkili yargı reformu paketi çevresinde gerçekleşen olayların toplantı sonunda 1 dakikadan daha kısa süre konuşulduğunu söyledi.İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan (Sunak), İsrail'de önerilen yargı reformları da dahil olmak üzere, ilişkilerimizin temelini oluşturan demokratik değerleri korumanın önemini vurguladı." ifadeleri yer almıştı.
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israil, benyamin netanyahu, zorunlu askerlik
israil, benyamin netanyahu, zorunlu askerlik

İsrail Başbakanı Netanyahu: Askere gitmeyi reddetmek İsrail için çok büyük bir tehlikedir

01:39 25.03.2023 (güncellendi: 01:40 25.03.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti askere gitmemekle tehdit eden gruplara yönelik, "Askere gitmeyi reddetmek İsrail için çok büyük bir tehlikedir." ifadesini kullandı.
The Times of Israel gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Netanyahu, Londra ziyaretini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, İsrail'de hükümetin yargı reformu gibi projelerini destekleyen bazı grupların bu projelerin meclisten geçmemesi üzerine askere gitmeme tehdidinde bulunduklarnıı söyledi.
"Askere gitmeyi reddetmek İsrail için çok büyük bir tehlikedir." diyen Netanyahu, bu isteğin sadece bir grupla sınırlı kalmayacağını herkesin aynı isteği olabileceğini kaydetti.
Güvenlikle ilgili kurumlardan da konuyla ilgili kararlı bir duruş beklediğini söyleyen Netanyahu, "Ülke ordusuz hayatta kalamaz." değerlendirmesini yaptı.
Ülkede kitlesel protestolara neden olan yargı reform paketini eleştiren 200 yedek pilot ile 100 yedek askeri doktor paket yasalaşırsa eğitimlere katılmayacağını ve askeri görev almayacaklarını açıklamıştı.

Yargı reformu toplantı sonunda 1 dakikadan az görüşüldü

Netanyahu ile Sunak görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya ilişkin İsrailli bir başbakanlık yetkilisi The Times of Israel'e açıklama yaptı.
İki başbakan arasındaki görüşmeye de katılan yetkili yargı reformu paketi çevresinde gerçekleşen olayların toplantı sonunda 1 dakikadan daha kısa süre konuşulduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan (Sunak), İsrail'de önerilen yargı reformları da dahil olmak üzere, ilişkilerimizin temelini oluşturan demokratik değerleri korumanın önemini vurguladı." ifadeleri yer almıştı.
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