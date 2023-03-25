https://sputniknews.com.tr/20230325/irandan-abdye-suriyedeki-uslere-yonelik-saldirilara-derhal-yanit-verilecektir-1068750883.html

İran'dan ABD'ye: Suriye'deki üslere yönelik saldırılara derhal yanıt verilecektir

İran'dan ABD'ye: Suriye'deki üslere yönelik saldırılara derhal yanıt verilecektir

İran, ABD'nin hedef aldığı Suriye'deki üslere yönelik saldırılara derhal yanıt verileceğini açıkladı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T19:31+0300

2023-03-25T19:31+0300

2023-03-25T19:31+0300

dünya

iran

abd

çatışma

suriye

işid

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, ABD'nin Suriye'deki varlığına ve spon günlerde üslere gerçekleştirdiği açıklama yaptı.ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının hukuk dışı olduğunu söyleyen Hüsrevi, "ABD, Suriye'nin bir kısmındaki yasa dışı işgalinin sonuçlarından kaçınmaya çalışıyor. Bu ülkenin ordusu İran'a karşı doğru olmayan suçlamalarda bulunuyor" dedi.Hüsrevi, "Suriye'de IŞİD ve terörle mücadele amacıyla bu ülkenin hükümetinin talebiyle kurulan üslere saldırmak için herhangi bir bahaneye derhal karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.'IŞİD teröristlerini bu ülke toprakları üzerinde (başka bölgelere) hareket ettirdi'ABD'nin "Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için son günlerde faaliyetlerini artırdığını" söyleyen Hüsrevi, "ABD'nin IŞİD'i Suriye ve Irak'ta siyasi hedefler peşinde koşmak için bir vekil araç olarak yaratma ve desteklemedeki rolü herkes için açıktır. Son iki gün içinde Amerikan helikopterleri, Suriye'deki istikrarsızlığı artırmak amacıyla birkaç uçuş gerçekleştirerek IŞİD teröristlerini bu ülke toprakları üzerinde (başka bölgelere) hareket ettirdi" diye konuştu.İran destekli grupların, Suriye'nin Haseke ilinde dün ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir tesisi insansız hava aracıyla (İHA) vurarak ABD'li bir sözleşmeli personelin ölümüne, 5'i asker biri sözleşmeli 6 personelin de yaralanmasına yol açtığı öne sürülmüştü.Bugün ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Suriye'nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üsse İran destekli gruplarca 10 roketle saldırı düzenlendiğini ancak herhangi bir kayıp vermediklerini açıklamıştı.

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iran, abd, çatışma, suriye, işid