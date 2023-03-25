https://sputniknews.com.tr/20230325/hurriyet-cumhurbaskani-erdoganin-mezuniyet-belgelerini-paylasti-1068739296.html
Hürriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı
Hürriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı
Hürriyet, Erdoğan’ın üniversite mezuniyet diplomasını yayınlayarak belgenin İletişim Başkanı Altun, tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T11:13+0300
2023-03-25T11:13+0300
2023-03-25T11:13+0300
türkiye
hürriyet
recep tayyip erdoğan
diploma
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Hürriyet gazetesi, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ve mezuniyetine ilişkin belgeleri paylaştı.Haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaynak olarak gösterildi.
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hürriyet, recep tayyip erdoğan, diploma
hürriyet, recep tayyip erdoğan, diploma
Hürriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı
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Hürriyet, Erdoğan’ın üniversite mezuniyet diplomasını yayınlayarak belgenin İletişim Başkanı Altun, tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi
Hürriyet gazetesi, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ve mezuniyetine ilişkin belgeleri paylaştı.
Haberde
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
kaynak olarak gösterildi.