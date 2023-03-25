Hürriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı

© METEHAN NAZLI - VOLKAN KAPLAN-AW854821 Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.