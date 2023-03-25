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https://sputniknews.com.tr/20230325/hurriyet-cumhurbaskani-erdoganin-mezuniyet-belgelerini-paylasti-1068739296.html
Hürriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı
Hürriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı
Hürriyet, Erdoğan’ın üniversite mezuniyet diplomasını yayınlayarak belgenin İletişim Başkanı Altun, tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi 25.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
hürriyet
recep tayyip erdoğan
diploma
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Hürriyet gazetesi, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ve mezuniyetine ilişkin belgeleri paylaştı.Haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaynak olarak gösterildi.
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hürriyet, recep tayyip erdoğan, diploma
hürriyet, recep tayyip erdoğan, diploma

Hürriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı

11:13 25.03.2023
© METEHAN NAZLI - VOLKAN KAPLAN-AW854821 Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
 Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© METEHAN NAZLI - VOLKAN KAPLAN-AW854821
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Hürriyet, Erdoğan’ın üniversite mezuniyet diplomasını yayınlayarak belgenin İletişim Başkanı Altun, tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi
Hürriyet gazetesi, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ve mezuniyetine ilişkin belgeleri paylaştı.
Haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaynak olarak gösterildi.
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