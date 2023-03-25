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https://sputniknews.com.tr/20230325/galatasaray-mali-kongresi-basladi-1068738982.html
Galatasaray mali kongresi başladı
Galatasaray mali kongresi başladı
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T10:50+0300
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türkiye
galatasaray sk
galatasaray
kongre
mali
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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasıyla eski başkan Burak Elmas ile mevcut başkan Dursun Özbek dönemlerinin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşülecek.Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.
türkiye
mali
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galatasaray sk, galatasaray, kongre, mali
galatasaray sk, galatasaray, kongre, mali

Galatasaray mali kongresi başladı

10:50 25.03.2023
© Fotoğraf : Galatasaray Spor KulübüGalatasaray, bayrak
Galatasaray, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© Fotoğraf : Galatasaray Spor Kulübü
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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.
Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.
Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasıyla eski başkan Burak Elmas ile mevcut başkan Dursun Özbek dönemlerinin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşülecek.
Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.
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