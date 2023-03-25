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https://sputniknews.com.tr/20230325/fuat-oktay-danimarkada-kuran-i-kerime-ve-turk-bayragina-yapilan-saldiriyi-lanetledi-1068753015.html
Fuat Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Fuat Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T20:36+0300
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türkiye
fuat oktay
kuran
kuran-ı kerim
türk bayrağı
saldırı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/ak-parti-sozcusu-celik-danimarkada-kuran-i-kerime-ve-turk-bayragina-yapilan-saldiriyi-lanetledi-1068750338.html
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fuat oktay, kuran, kuran-ı kerim, türk bayrağı, saldırı
fuat oktay, kuran, kuran-ı kerim, türk bayrağı, saldırı

Fuat Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi

20:36 25.03.2023 (güncellendi: 20:38 25.03.2023)
© DHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© DHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
TÜRKİYE
AK Parti Sözcüsü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
18:55
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