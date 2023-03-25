https://sputniknews.com.tr/20230325/fuat-oktay-danimarkada-kuran-i-kerime-ve-turk-bayragina-yapilan-saldiriyi-lanetledi-1068753015.html
Fuat Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Fuat Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T20:36+0300
2023-03-25T20:36+0300
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türkiye
fuat oktay
kuran
kuran-ı kerim
türk bayrağı
saldırı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/ak-parti-sozcusu-celik-danimarkada-kuran-i-kerime-ve-turk-bayragina-yapilan-saldiriyi-lanetledi-1068750338.html
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fuat oktay, kuran, kuran-ı kerim, türk bayrağı, saldırı
fuat oktay, kuran, kuran-ı kerim, türk bayrağı, saldırı
Fuat Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
20:36 25.03.2023 (güncellendi: 20:38 25.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.