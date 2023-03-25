https://sputniknews.com.tr/20230325/fuat-oktay-danimarkada-kuran-i-kerime-ve-turk-bayragina-yapilan-saldiriyi-lanetledi-1068753015.html

Fuat Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi

Fuat Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T20:36+0300

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türk bayrağı

saldırı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230325/ak-parti-sozcusu-celik-danimarkada-kuran-i-kerime-ve-turk-bayragina-yapilan-saldiriyi-lanetledi-1068750338.html

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fuat oktay, kuran, kuran-ı kerim, türk bayrağı, saldırı