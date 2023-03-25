https://sputniknews.com.tr/20230325/fransada-protestolar-eylemciler-giyotin-maketleri-tasimaya-basladi-1068740435.html

Fransa'da protestolar: Eylemciler giyotin maketleri taşımaya başladı

Fransa'da protestolar: Eylemciler giyotin maketleri taşımaya başladı

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı eylemciler, giyotin maketleri taşıyor. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T13:00+0300

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dünya

fransa

eylem

giyotin

emmanuel macron

emeklilik

emeklilik reformu

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Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 10 günden fazla gündür devam eden emeklilik reformu karşıtı protestolarda giyotin maketlerine yer verildiği görüldü.Eylemler boyunca aynı zamanda, protestocuların "Macron'un kafasını kes" ve "Krala ölüm" sloganları attıkları görüldü.Bu sloganlar aynı zamanda eylemciler tarafından pek çok yere sprey boyayla yazılıyor.Emeklilik yaşının 2 yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini içeren reforma karşı sendikaların çağrısıyla Fransa genelinde gösteriler düzenleniyor.Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep ediyor.

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fransa, eylem, giyotin, emmanuel macron, emeklilik, emeklilik reformu