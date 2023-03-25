https://sputniknews.com.tr/20230325/fransada-protestolar-eylemciler-giyotin-maketleri-tasimaya-basladi-1068740435.html
Fransa'da protestolar: Eylemciler giyotin maketleri taşımaya başladı
Fransa'da protestolar: Eylemciler giyotin maketleri taşımaya başladı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı eylemciler, giyotin maketleri taşıyor. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T13:00+0300
2023-03-25T13:00+0300
2023-03-25T14:04+0300
dünya
fransa
eylem
giyotin
emmanuel macron
emeklilik
emeklilik reformu
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Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 10 günden fazla gündür devam eden emeklilik reformu karşıtı protestolarda giyotin maketlerine yer verildiği görüldü.Eylemler boyunca aynı zamanda, protestocuların "Macron'un kafasını kes" ve "Krala ölüm" sloganları attıkları görüldü.Bu sloganlar aynı zamanda eylemciler tarafından pek çok yere sprey boyayla yazılıyor.Emeklilik yaşının 2 yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini içeren reforma karşı sendikaların çağrısıyla Fransa genelinde gösteriler düzenleniyor.Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep ediyor.
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fransa, eylem, giyotin, emmanuel macron, emeklilik, emeklilik reformu
fransa, eylem, giyotin, emmanuel macron, emeklilik, emeklilik reformu
Fransa'da protestolar: Eylemciler giyotin maketleri taşımaya başladı
13:00 25.03.2023 (güncellendi: 14:04 25.03.2023) Abone ol
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı eylemciler, giyotin maketleri taşıyor.
Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 10 günden fazla gündür devam eden emeklilik reformu karşıtı protestolarda giyotin maketlerine yer verildiği görüldü.
Eylemler boyunca aynı zamanda, protestocuların "Macron'un kafasını kes" ve "Krala ölüm" sloganları attıkları görüldü.
Bu sloganlar aynı zamanda eylemciler tarafından pek çok yere sprey boyayla yazılıyor.
Emeklilik yaşının 2 yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini içeren reforma karşı sendikaların çağrısıyla Fransa genelinde gösteriler düzenleniyor.
Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep ediyor.