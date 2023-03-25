https://sputniknews.com.tr/20230325/fahrettin-altun-sozde-haber-adi-altinda-ortaya-atilan-dedikodular-kulliyen-yalandir-1068754375.html

İletişim Başkanı Altun: Sözde 'haber' adı altında ortaya atılan dedikodular külliyen yalandır

İletişim Başkanı Altun: Sözde 'haber' adı altında ortaya atılan dedikodular külliyen yalandır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Masa başında üretilen, hiçbir gerçekliği olmayan, siyasi ve ideolojik operasyon amaçlı uydurma birçok tezvirattan... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T21:26+0300

2023-03-25T21:26+0300

2023-03-25T21:31+0300

türkiye

fahrettin altun

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

bakan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin, kendisi ve bir bakan hakkındaki iddiaları yalanladı.Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğru ve güvenilir haberciliğin tüm dünyada kabul görmüş temel gerekliliklerinin olduğunu belirterek, bir haberin en başta "Ne? Nerede? Ne zaman? Neden? Nasıl? Kim?" sorularına cevap veren "5N1K" kuralına uygun olması gerektiğini ifade etti.Gazetecinin, bir haber yaparken bu soruları sorması, bu soruların cevaplarına haberinde yer vermesi ve mutlak surette habere konu kişilerden konu hakkında bilgilerini sorması gerektiğini kaydeden Altun, bunların haberciliğin, gazeteciliğin olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.Altun, bugün sözde "siyasal muhalefet" uğruna birçok medya kuruluşunun, habercilik yerine dedikoduculuk yaptığını, "kulis haberciliği" adı altında belirsiz ifade kalıplarıyla bezenmiş sözde haberlerle yalan, iftira ve palavralara zemin oluşturduğunu bildirdi.Gazeteciliğin güvenilirliğini ve saygınlığını zedeleyen dedikodu ve dedikoducuların, bugün medya etiği ve basın ahlakı açısından ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Altun, gazeteciliğin haysiyetini korumak için bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.'Sözde 'haber' adı altında ortaya atılan bu dedikodular külliyen yalandır'Yalana, dedikoduya, çarpıtmalara tevessül edenler için meslek ilkelerinin hiçbir anlam ifade etmiyor olabileceğini dile getiren Altun, toplumun haber alma hakkının ancak ve ancak doğrulukla yapılan habercilikle eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde karşılanabileceğini vurguladı.Altun, şunları kaydetti:

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