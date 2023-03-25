https://sputniknews.com.tr/20230325/evini-atese-verip-sosyal-medyada-paylasti-1068736070.html

Evini ateşe verip sosyal medyada paylaştı

Evini ateşe verip sosyal medyada paylaştı

İstanbul Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evini ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli gözaltına alındı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T03:19+0300

2023-03-25T03:19+0300

2023-03-25T03:21+0300

türkiye

ateş

bağcılar

istanbul

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068736220_0:2:615:348_1920x0_80_0_0_89b239b1c96eed8c8c948fee65e44e97.jpg

İstanbul Bağcılar'da, evini ateşe verip sosyal medyadan paylaşan şüpheli gözaltına alındı.Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında oturan Uğur Berat D, henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi ve çatıyı sararken, bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.Uğur Berat D'ye tepki gösteren bina sakinleri ile durumu yatıştırmaya çalışan polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, Uğur Berat D. ile bir bina sakinini gözaltına aldı.Binanın ikinci katında oturan Yılmaz Acar'ın ağabeyi Veysel Acar, gazetecilere, şüphelinin daha önce evi yakacağını söylediğini ve kendi annesini evden gönderdiğini öne sürdü.Uğur Berat D'nin, oturanlardan binayı boşaltmalarını istediğini anlatan Acar, kardeşinin ev baktığını ancak bulamadığını kaydetti.Şüpheli hakkında savcılığa şikayette bulunulduğunu ifade eden Acar, Uğur Berat D'nin alkolik ve madde bağımlısı olduğunu, geceleri bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini ileri sürdü.Bu arada, şüphelinin, evini ateşe verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

türkiye

bağcılar

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ateş, bağcılar, istanbul, gözaltı