Erdoğan: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır

Tüm mazlumların umudu olan bir Türkiye inşa etmek için çetin bir mücadele verdik, ciddi sınamalarla karşılaştık. Tüm mazlumların umudu olan bir Türkiye inşa etmek için çetin bir mücadele verdik, ciddi sınamalarla karşılaştık.

Üniversite kapısında ağlayan başörtülü kızlarımızı, sakalından dolayı horlanan mütedeyyin kardeşlerimizi unutamayız. Üniversite kapısında ağlayan başörtülü kızlarımızı, sakalından dolayı horlanan mütedeyyin kardeşlerimizi unutamayız.

Milletimizin 600 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili TOGG'un teslimatları başlıyor. Milletimizin 600 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili TOGG'un teslimatları başlıyor.

Üstat (Necip Fazıl Kısakürek) konuşurken "Ayasofya açılacak" demişti. O gün spikerliğini yaptık, daha sonra Ayasofya'yı açacak imzayı bizler attık. Üstat (Necip Fazıl Kısakürek) konuşurken "Ayasofya açılacak" demişti. O gün spikerliğini yaptık, daha sonra Ayasofya'yı açacak imzayı bizler attık.

Fetih yadigarı Ayasofya'yı tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir. Fetih yadigarı Ayasofya'yı tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir.

İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bize dava şuurunu kazandıran ve bu günlere gelmemizde büyük emeği olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyorum. İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bize dava şuurunu kazandıran ve bu günlere gelmemizde büyük emeği olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyorum.

3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz. 3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz.

Dünyanın dört bir yanında yüzünü bize dönmüş kardeşlerimizle yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır. Dünyanın dört bir yanında yüzünü bize dönmüş kardeşlerimizle yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır.