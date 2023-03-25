Türkiye
Erdoğan: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/erdogan-tum-mazlumlarin-umudu-olan-bir-turkiye-insa-etmek-icin-cetin-bir-mucadele-verdik-1068745034.html
Erdoğan: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır
Erdoğan: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır
İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında yüzünü bize dönmüş kardeşlerimizle yeni bir imtihanın... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
ilim yayma vakfı
açıklama
seçimler
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, ilim yayma vakfı, açıklama, seçimler
recep tayyip erdoğan, ilim yayma vakfı, açıklama, seçimler

Erdoğan: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır

15:12 25.03.2023 (güncellendi: 15:36 25.03.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan - İlim Yayma Vakfı 52. Olağan Genel Kurulu
Recep Tayyip Erdoğan - İlim Yayma Vakfı 52. Olağan Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AA
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İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında yüzünü bize dönmüş kardeşlerimizle yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır. Sizlerden 14 Mayıs'ta bugüne kadar olduğundan daha güçlü bir şekilde yanımızda olmanızı istiyorum" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Tüm mazlumların umudu olan bir Türkiye inşa etmek için çetin bir mücadele verdik, ciddi sınamalarla karşılaştık.
Üniversite kapısında ağlayan başörtülü kızlarımızı, sakalından dolayı horlanan mütedeyyin kardeşlerimizi unutamayız.
Milletimizin 600 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili TOGG'un teslimatları başlıyor.
Üstat (Necip Fazıl Kısakürek) konuşurken "Ayasofya açılacak" demişti. O gün spikerliğini yaptık, daha sonra Ayasofya'yı açacak imzayı bizler attık.
Fetih yadigarı Ayasofya'yı tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir.
İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bize dava şuurunu kazandıran ve bu günlere gelmemizde büyük emeği olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyorum.
3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz.
Dünyanın dört bir yanında yüzünü bize dönmüş kardeşlerimizle yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır.
Sizlerden 14 Mayıs'ta bugüne kadar olduğundan daha güçlü bir şekilde yanımızda olmanızı istiyorum.
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