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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T17:21+0300
2023-03-25T17:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
büyük birlik partisi
büyük birlik partisi (bbp)
muhsin yazıcıoğlu
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Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14'üncü ölüm yıldönümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i’la-yi kelimetullah ve nizam-ı alem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), muhsin yazıcıoğlu
recep tayyip erdoğan, büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), muhsin yazıcıoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

17:21 25.03.2023 (güncellendi: 17:32 25.03.2023)
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" dedi.
Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14'üncü ölüm yıldönümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i’la-yi kelimetullah ve nizam-ı alem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.
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