https://sputniknews.com.tr/20230325/cumhurbaskani-erdogandan-muhsin-yazicioglu-paylasimi-1068747390.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T17:21+0300

2023-03-25T17:21+0300

2023-03-25T17:32+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

büyük birlik partisi

büyük birlik partisi (bbp)

muhsin yazıcıoğlu

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Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14'üncü ölüm yıldönümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i’la-yi kelimetullah ve nizam-ı alem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), muhsin yazıcıoğlu