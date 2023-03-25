https://sputniknews.com.tr/20230325/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-saglik-sorunlari-nedeniyle-cin-gezisini-iptal-etti-1068752900.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sağlık sorunları nedeniyle Çin gezisini iptal etti
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sağlık sorunları nedeniyle Çin gezisini iptal etti
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, zatürre olması nedeniyle Çin gezisini iptal etmek zorunda kaldı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T20:29+0300
2023-03-25T20:29+0300
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Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, "Tıbbi tavsiye üzerine Devlet Başkanı, Çin gezisini ertelemeye karar verdi. Hükümet, erteleme isteğini Çinli yetkililerle paylaştı ve yeni bir ziyaretin planlanması için talebini iletti." ifadesine yer verildi.Açıklamada 77 yaşındaki Lula da Silva'nın, dün hafif zatürre şikayeti üzerine Çin yolculuğunu 24 saat ertelediği ancak sağlık durumunun düzelmemesi üzerine bu kararı aldığı bildirildi.Lula da Silva, Dominik Cumhuriyeti'nde dün başlayan ve davetli olduğu "28. İbero-Amerika Zirvesi'ne" ise Çin ziyaretiyle çakışması nedeniyle katılamamıştı.2003-2010 yıllarında Brezilya'da devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, iktidarı döneminde Pekin ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye özel önem vermiş; Çin, 2009'dan itibaren Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı haline gelmişti.
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sağlık sorunları nedeniyle Çin gezisini iptal etti
20:29 25.03.2023 (güncellendi: 20:30 25.03.2023) Abone ol
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, zatürre olması nedeniyle Çin gezisini iptal etmek zorunda kaldı.
Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, "Tıbbi tavsiye üzerine Devlet Başkanı, Çin gezisini ertelemeye karar verdi. Hükümet, erteleme isteğini Çinli yetkililerle paylaştı ve yeni bir ziyaretin planlanması için talebini iletti." ifadesine yer verildi.
Açıklamada 77 yaşındaki Lula da Silva'nın, dün hafif zatürre şikayeti üzerine Çin yolculuğunu 24 saat ertelediği ancak sağlık durumunun düzelmemesi üzerine bu kararı aldığı bildirildi.
Lula da Silva, Dominik Cumhuriyeti'nde dün başlayan ve davetli olduğu "28. İbero-Amerika Zirvesi'ne" ise Çin ziyaretiyle çakışması nedeniyle katılamamıştı.
2003-2010 yıllarında Brezilya'da devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, iktidarı döneminde Pekin ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye özel önem vermiş; Çin, 2009'dan itibaren Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı haline gelmişti.