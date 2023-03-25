BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik dağıtım AŞ. (BEDAŞ) İstanbul'da 26 Mart Pazar günü planlı yatırım ve bakım çalışması kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.



BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Fatih

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah BUCAKBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 18:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Tuzla

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: DERVİŞ

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 18:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Tuzla

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL PARK, GÜLSULTAN, FORMULA

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 13:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Zeytinburnu

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 13:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Şile

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: ÜSKÜDAR, TERMİNAL, KİREMİTLİ, PLAJ YOLU, CUMHURİYET, SELVİ, AYAZMA, FALİH RIFKI ATAY, SALCIOĞLU, ÖREN, TEMİZ, ZAFER, İMRENDERE, ENDER

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 16:30



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Üsküdar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BABACAN, ARI, VAHİ ÖZ, CUMHURİYET, ŞEHİT ASTEĞMEN HALİL ÖGEL, DOĞRAMACI MEHMET, EKMEKÇİBAŞI, FISTIKAĞACI, KOZANOĞLU, SÖZ EBESİ, KURUÇEŞME CAMİİ, KATİP ÇELEBİ, FAZİLET ÇIKMAZI

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 15:30



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Kağıthane

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Mart 2023 Pazar 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Mart 2023 Pazar 14:30





🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Küçükçekmece

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.SARMAŞIK, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, BERRAK, NERGİZ, ZENGİN sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Mart 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Mart 2023 Pazar 17:00



Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Arnavutköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, AZZAM, BAŞARAN, DENGE, DÜZYOL, EMRAH, FEDAKAR, GURBET, GÜZEL PARK, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KERMES, KORUİÇİ, MABET, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MUHTEŞEM, NURSEL, SELDA, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AKÇALI, AYHAN, AYNUR, AŞİNA, BAŞARAN, BEYLİK, CANFEDA, DAMLAPINAR, DAĞ, DİLŞAH, EBUSUUD, ESKİHİSAR, EĞİTİM, GURBETÇİLER, HORHOR, HÜNER, KARİYE, KONUK, KOVANLIK, MALTEPE, MAMUR, MARİFET, MESİRE, NAMDAR, NURLU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, TUNÇDEMİR, VEYSEL KARANİ, YAZGI, YEDİ BAŞAK, YOĞURTÇU, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, ESMER, HALİL, KUMRU, MAVİ BONCUK, NEZAKET, SULTAN SELİM, TAŞOLUK, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Mart 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Mart 2023 Pazar 12:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Beşiktaş

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah SARAY, SERENCEBEY YOKUŞU sk / YILDIZ mah YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOLU sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 16:00





🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Zeytinburnu

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 17:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Beykoz

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: CENTİLMEN, HÜLAGÜ, BERKSUN, GARPLI, KANDİLLİ, MARAL, KÜRŞAD, OTAĞTEPE, PERÇEMLİ KIZ, SANAL

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 17:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Esenyurt

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 17:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Güngören

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, GÜLSÜM, HİSAR, KUYULU, KİBAR, MEHMET AKİF, NURCAN, REZAKİ, SERGİ, SERVET, SOĞANAĞA, TEZEL, TUNA, ÖZALP, ŞAHİKA, ŞENCAN, ŞENER sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 16:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Bayrampaşa

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 00:01

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 04:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Bayrampaşa

Elektrik kesintisinden etkilenen yerle : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah CANER sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 00:01

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 04:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Güngören

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler: İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, FATİH, IHLAMUR, KIZILAĞAÇ, SEDİR, UZUN, YÜKSEL sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 04:00



🔸Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi: Güngören

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 26 Mart 2023 Pazar 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 26 Mart 2023 Pazar 04:00