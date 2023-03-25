https://sputniknews.com.tr/20230325/bddk-karari-resmi-gazetede-iki-yeni-banka-kuruluyor-1068734594.html

BDDK kararı Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor

BDDK kararı Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor

BDDK, iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine onay verdi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T01:20+0300

2023-03-25T01:20+0300

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ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

resmi gazete

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. NTV'nin haberine göre kararla, Asır Yatırım Bankası, 600 milyon lira kuruluş sermayesiyle faaliyet izni aldı. Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruldu. Ayrıca, Hatay Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), resmi gazete