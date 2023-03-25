https://sputniknews.com.tr/20230325/bddk-karari-resmi-gazetede-iki-yeni-banka-kuruluyor-1068734594.html
BDDK kararı Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor
BDDK kararı Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor
BDDK, iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine onay verdi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T01:20+0300
2023-03-25T01:20+0300
2023-03-25T01:22+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_974bfa5e9248bea963fb611ffca397ec.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. NTV'nin haberine göre kararla, Asır Yatırım Bankası, 600 milyon lira kuruluş sermayesiyle faaliyet izni aldı. Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruldu. Ayrıca, Hatay Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_ed89e4f01df6dc3850f6dc978b89ec03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), resmi gazete
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), resmi gazete
BDDK kararı Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor
01:20 25.03.2023 (güncellendi: 01:22 25.03.2023) Abone ol
BDDK, iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine onay verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
NTV'nin haberine
göre kararla, Asır Yatırım Bankası, 600 milyon lira kuruluş sermayesiyle faaliyet izni aldı.
Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruldu.
Ayrıca, Hatay Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.