https://sputniknews.com.tr/20230325/bati-medyasi-ab-orta-asya-ulkelerine-yaptirim-uygulayabilir-1068745108.html
Batı medyası: AB, Orta Asya ülkelerine yaptırım uygulayabilir
Batı medyası: AB, Orta Asya ülkelerine yaptırım uygulayabilir
The Telegraph, AB’nin Rusya'ya yaptırımlar kapsamındaki ürünleri tedarik eden Orta Asya ülkelerine yönelik kısıtlayıcı önlemler alabileceğini aktardı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T15:16+0300
2023-03-25T15:16+0300
2023-03-25T15:16+0300
dünya
orta asya
batı
ab
ukrayna krizi
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Telegraph gazetesi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım ettiği iddia edilen Orta Asya ülkelerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getirebileceğini belirtti.Haberde, “Avrupa başkentleri, Moskova'ya cezai önlemlerden kaçınmasına yardımcı olan ülkelere yönelik ticari yaptırımlar uygulama planlarını tartışıyor” denildi.AB temsilcilerinin Orta Asya ülkelerine çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin tedarikinde artış kaydettiğine vurgu yapılan haberde, Brüksel’in yaptırım kapsamındaki teknolojilerin Rusya'ya girmesinden endişe duyduğu kaydedildi.
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orta asya, batı, ab, ukrayna krizi, rusya
orta asya, batı, ab, ukrayna krizi, rusya
Batı medyası: AB, Orta Asya ülkelerine yaptırım uygulayabilir
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The Telegraph, AB’nin Rusya'ya yaptırımlar kapsamındaki ürünleri tedarik eden Orta Asya ülkelerine yönelik kısıtlayıcı önlemler alabileceğini aktardı.
Telegraph gazetesi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım ettiği iddia edilen Orta Asya ülkelerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getirebileceğini belirtti.
Haberde, “Avrupa başkentleri, Moskova'ya cezai önlemlerden kaçınmasına yardımcı olan ülkelere yönelik ticari yaptırımlar uygulama planlarını tartışıyor” denildi.
AB temsilcilerinin Orta Asya ülkelerine çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin tedarikinde artış kaydettiğine vurgu yapılan haberde, Brüksel’in yaptırım kapsamındaki teknolojilerin Rusya'ya girmesinden endişe duyduğu kaydedildi.