https://sputniknews.com.tr/20230325/artan-faiz-maliyetleri-nedeniyle-fedin-net-kri-geriledi-1068735503.html

Artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in net kârı geriledi

Artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in net kârı geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Hazineye aktardığı kâr, geçen yıl artan faiz maliyetleri nedeniyle 76 milyar dolara geriledi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T02:28+0300

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ekonomi

abd

abd

fed

fed

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

kâr

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Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı.Buna göre, artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in geçen yıl net kârı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.Bankanın ABD Hazinesine aktardığı kârı da 2022'de bir önceki yıla göre 33 milyar dolar azalarak 76 milyar dolar oldu.Fed'in geçen yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları da 2021 sonuna göre 187 milyar dolar düşerek, yaklaşık 8,6 trilyon dolara geriledi.Öte yandan 12 Fed şubesinin işletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230323/fed-baskani-powelldan-faiz-aciklamasi-gerekirse-yine-artirilir-1068645458.html

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