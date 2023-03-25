https://sputniknews.com.tr/20230325/artan-faiz-maliyetleri-nedeniyle-fedin-net-kri-geriledi-1068735503.html
Artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in net kârı geriledi
Artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in net kârı geriledi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Hazineye aktardığı kâr, geçen yıl artan faiz maliyetleri nedeniyle 76 milyar dolara geriledi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T02:28+0300
2023-03-25T02:28+0300
2023-03-25T02:30+0300
ekonomi
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abd
fed
fed
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
kâr
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Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı.Buna göre, artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in geçen yıl net kârı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.Bankanın ABD Hazinesine aktardığı kârı da 2022'de bir önceki yıla göre 33 milyar dolar azalarak 76 milyar dolar oldu.Fed'in geçen yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları da 2021 sonuna göre 187 milyar dolar düşerek, yaklaşık 8,6 trilyon dolara geriledi.Öte yandan 12 Fed şubesinin işletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/fed-baskani-powelldan-faiz-aciklamasi-gerekirse-yine-artirilir-1068645458.html
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abd, abd, fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), kâr
abd, abd, fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), kâr
Artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in net kârı geriledi
02:28 25.03.2023 (güncellendi: 02:30 25.03.2023) Abone ol
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Hazineye aktardığı kâr, geçen yıl artan faiz maliyetleri nedeniyle 76 milyar dolara geriledi.
Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in geçen yıl net kârı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.
Bankanın ABD Hazinesine aktardığı kârı da 2022'de bir önceki yıla göre 33 milyar dolar azalarak 76 milyar dolar oldu.
Fed'in geçen yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları da 2021 sonuna göre 187 milyar dolar düşerek, yaklaşık 8,6 trilyon dolara geriledi.
Öte yandan 12 Fed şubesinin işletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.