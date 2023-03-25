Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230325/artan-faiz-maliyetleri-nedeniyle-fedin-net-kri-geriledi-1068735503.html
Artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in net kârı geriledi
Artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in net kârı geriledi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Hazineye aktardığı kâr, geçen yıl artan faiz maliyetleri nedeniyle 76 milyar dolara geriledi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T02:28+0300
2023-03-25T02:30+0300
ekonomi
abd
abd
fed
fed
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
kâr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg
Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı.Buna göre, artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in geçen yıl net kârı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.Bankanın ABD Hazinesine aktardığı kârı da 2022'de bir önceki yıla göre 33 milyar dolar azalarak 76 milyar dolar oldu.Fed'in geçen yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları da 2021 sonuna göre 187 milyar dolar düşerek, yaklaşık 8,6 trilyon dolara geriledi.Öte yandan 12 Fed şubesinin işletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/fed-baskani-powelldan-faiz-aciklamasi-gerekirse-yine-artirilir-1068645458.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_177a218e47ecee0455faa59f8bb0b52b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), kâr
abd, abd, fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), kâr

Artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in net kârı geriledi

02:28 25.03.2023 (güncellendi: 02:30 25.03.2023)
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Abone olTelegram
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Hazineye aktardığı kâr, geçen yıl artan faiz maliyetleri nedeniyle 76 milyar dolara geriledi.
Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in geçen yıl net kârı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.
Bankanın ABD Hazinesine aktardığı kârı da 2022'de bir önceki yıla göre 33 milyar dolar azalarak 76 milyar dolar oldu.
Fed'in geçen yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları da 2021 sonuna göre 187 milyar dolar düşerek, yaklaşık 8,6 trilyon dolara geriledi.
Öte yandan 12 Fed şubesinin işletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Fed Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: Gerekirse yine artırılır
23 Mart, 08:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала