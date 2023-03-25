https://sputniknews.com.tr/20230325/ak-partili-yavuzdan-anap-ve-dsp-yaniti-listeler-teslim-edilinceye-kadar-bircok-ihtimal-mumkun-1068736855.html

AK Partili Yavuz'dan ANAP ve DSP yanıtı: Listeler teslim edilinceye kadar birçok ihtimal mümkün

AK Partili Yavuz'dan ANAP ve DSP yanıtı: Listeler teslim edilinceye kadar birçok ihtimal mümkün

Anavatan Partisi ve DSP'ye AK Parti listelerinden adayı olup olmayacağı sorulan AK Partili Yavuz, "Listeler YSK'ye teslim edilinceye kadar birçok ihtimal... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T04:42+0300

2023-03-25T04:42+0300

2023-03-25T04:44+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

hüdapar

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

yeniden refah partisi

anavatan partisi

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son olarak Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katıldığını, ittifaka mensup 4 partinin üzerinde anlaştığı seçim protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ettiklerini söyledi.'4 partinin de ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak'Cumhur İttifakı'na dahil olan 4 partinin kendi logosuyla seçimlere gireceğini bildiren Yavuz, "Ancak 4 partinin de ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bunu bugün birlikte deklare etmiş olduk" diye konuştu.Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDAPAR'ın ise seçime kendi logosuyla girmeyeceğini belirten Yavuz, bu partinin AK Parti listelerinden seçime katılacağını kaydetti.'Bu ittifak, koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşımları değil'Cumhur İttifakı'na dahil olan siyasi partilerin kendi hükmi şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimlerini muhafaza ederek ittifaka katıldıklarını dile getiren Ali İhsan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu yüzyılın parlayan yıldızı Türkiye olacak'Ali İhsan Yavuz, 'ilk kez 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakı'nın, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması, kapalı Maraş'ın açılması gibi tarihi nitelikli adımlar attığını' söyledi.Yavuz, Cumhur İttifakı'nın, ayrıca, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, savunma sanayindeki dev hamleler, Kovid-19 salgınına karşı başarılı mücadele gibi olağanüstü başarılara da imza attığını vurguladı.Cumhur İttifakı'nın yeni haliyle çok daha büyük işler yapacağını belirten Yavuz, "İnşallah bu yüzyılın parlayan yıldızı Türkiye olacak. Ben, hem AK Parti hem Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri olan MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi hem de HÜDAPAR için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yavuz, ANAVATAN ve DSP'ye mensup olup AK Parti listesinden seçime girecek aday bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, herhangi bir partinin, herhangi bir kişiyi kendi listesinden aday gösterebileceğini bunda bir sakınca bulunmadığını söyledi. Yavuz, "Listeler 9 Nisan'da YSK'ye teslim edilinceye kadar birçok ihtimal mümkündür ama bizim açımızdan şu an için verilmiş başka herhangi bir karar yok" ifadelerini kullandı.Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılma sürecinin sorulması üzerine Yavuz, bir süredir yürütülen müzakerelerin ardından Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını belirterek, "Çok büyük bir problem yoktu. Ben ümidimi devam ettirdim. Bunun olabileceğini öngörmüştüm, oldu da çok şükür. Yeniden Refah Partisi kendi logosuyla seçime girmektedir. Dolayısıyla aldığı milletvekili kendisinin milletvekilidir. Ne kadar milletvekili çıkaracağına ilişkin benim bir tahminde bulunmam mümkün değildir" diye konuştu.

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