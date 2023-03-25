https://sputniknews.com.tr/20230325/adalet-bakanligina-18-bin-305-yeni-personel-alinacak-1068750825.html
Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 yeni personel alınacak
Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 yeni personel alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T19:27+0300
2023-03-25T19:27+0300
2023-03-25T19:27+0300
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Sputnik Türkiye
adalet bakanlığı
adalet bakanlığı
Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 yeni personel alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.