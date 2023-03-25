Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230325/adalet-bakanligina-18-bin-305-yeni-personel-alinacak-1068750825.html
Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 yeni personel alınacak
Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 yeni personel alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T19:27+0300
2023-03-25T19:27+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adalet bakanlığı
adalet bakanlığı

Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 yeni personel alınacak

19:27 25.03.2023
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала