https://sputniknews.com.tr/20230325/abdyi-hortum-vurdu-23-olu-1068750175.html
ABD'yi hortum vurdu: 23 ölü
ABD'yi hortum vurdu: 23 ölü
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortumda 23 kişi öldü 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T18:39+0300
2023-03-25T18:39+0300
2023-03-25T18:42+0300
dünya
mississippi
abd
hortum
hortum
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ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, hortum ve fırtınalar sebebiyle aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu en az 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.Ajansın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ölü sayısı doğrulanarak "düzinelerce kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu" kaydedildi ve "Maalesef bu rakamların artması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.Mississippi Valisi Tate Reeves de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif şekilde yürütüldüğü bilgisini verdi.Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin "Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir kasırga" konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.
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mississippi, abd, hortum, hortum
mississippi, abd, hortum, hortum
ABD'yi hortum vurdu: 23 ölü
18:39 25.03.2023 (güncellendi: 18:42 25.03.2023) Abone ol
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortumda 23 kişi öldü
ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, hortum ve fırtınalar sebebiyle aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu en az 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ajansın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ölü sayısı doğrulanarak "düzinelerce kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu" kaydedildi ve "Maalesef bu rakamların artması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.
Mississippi Valisi Tate Reeves de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif şekilde yürütüldüğü bilgisini verdi.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin "Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir kasırga" konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.