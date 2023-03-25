https://sputniknews.com.tr/20230325/abd-medyasi-abd-ortadoguyu-rusya-ve-cine-kaptiriyor-1068741430.html

ABD medyası: ABD, Ortadoğu’yu Rusya ve Çin'e kaptırıyor

ABD medyası: ABD, Ortadoğu’yu Rusya ve Çin'e kaptırıyor

19FortyFive sitesi, ABD’nin Biden yüzünden kaybettiği Ortadoğu'nun Rusya ve Çin'in kontrolüne gireceğini belirtti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T13:17+0300

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abd

savunma

çin

rusya

ortadoğu

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ABD merkezli askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Brandon Weichert imzalı makalede, ABD'nin Başkan Joe Biden'ın politikaları nedeniyle kaybettiği Ortadoğu'nun yakında Rusya ve Çin’in hakimiyetine gireceği belirtildi.Makalede, "Joe Biden'ın kötü yönetimi sayesinde ABD, Ortadoğu'yu kaybedecek ve Çin ile Rusya'nın kontrolü altına gireceğine tanık olacak” ifadelerine yer verildi.Dünyanın bu bölümünü kontrol eden gücün, rakiplerine karşı önemli bir stratejik avantaja sahip olacağına vurgu yapılan makalede, “ABD dünya üzerindeki etkisini kaybediyor ve ‘ikinci sınıf bir güç’ haline geliyor. Ülkede yapılacak 2024 başkanlık seçimleri, ABD’nin kabusun gerçeğe dönüşmesini engellemesi için son şans” ifadeleri kullanıldı.Makalede, kurulacak yeni dünya düzeninin ABD karşıtı olacağı belirtilerek, “Vladimir Putin ve Xi Jinping arasındaki görüşme, aslında, Çin ve Rusya'nın baskın oyuncular olacağı ve ABD'nin giderek daha fazla izole olacağı yeni bir Avrasya dünya düzeninin ortaya çıkmasına yol açtı. Yeni dünya düzeni ne olursa olsun, kesinlikle Amerikan karşıtı olacak” değerlendirmesinde bulunuldu.

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