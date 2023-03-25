https://sputniknews.com.tr/20230325/abd-medyasi-abd-ortadoguyu-rusya-ve-cine-kaptiriyor-1068741430.html
ABD medyası: ABD, Ortadoğu’yu Rusya ve Çin'e kaptırıyor
ABD medyası: ABD, Ortadoğu’yu Rusya ve Çin'e kaptırıyor
19FortyFive sitesi, ABD’nin Biden yüzünden kaybettiği Ortadoğu'nun Rusya ve Çin'in kontrolüne gireceğini belirtti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T13:17+0300
2023-03-25T13:17+0300
2023-03-25T13:17+0300
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savunma
çin
rusya
ortadoğu
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ABD merkezli askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Brandon Weichert imzalı makalede, ABD'nin Başkan Joe Biden'ın politikaları nedeniyle kaybettiği Ortadoğu'nun yakında Rusya ve Çin’in hakimiyetine gireceği belirtildi.Makalede, "Joe Biden'ın kötü yönetimi sayesinde ABD, Ortadoğu'yu kaybedecek ve Çin ile Rusya'nın kontrolü altına gireceğine tanık olacak” ifadelerine yer verildi.Dünyanın bu bölümünü kontrol eden gücün, rakiplerine karşı önemli bir stratejik avantaja sahip olacağına vurgu yapılan makalede, “ABD dünya üzerindeki etkisini kaybediyor ve ‘ikinci sınıf bir güç’ haline geliyor. Ülkede yapılacak 2024 başkanlık seçimleri, ABD’nin kabusun gerçeğe dönüşmesini engellemesi için son şans” ifadeleri kullanıldı.Makalede, kurulacak yeni dünya düzeninin ABD karşıtı olacağı belirtilerek, “Vladimir Putin ve Xi Jinping arasındaki görüşme, aslında, Çin ve Rusya'nın baskın oyuncular olacağı ve ABD'nin giderek daha fazla izole olacağı yeni bir Avrasya dünya düzeninin ortaya çıkmasına yol açtı. Yeni dünya düzeni ne olursa olsun, kesinlikle Amerikan karşıtı olacak” değerlendirmesinde bulunuldu.
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abd, çin, rusya, ortadoğu
abd, çin, rusya, ortadoğu
ABD medyası: ABD, Ortadoğu’yu Rusya ve Çin'e kaptırıyor
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19FortyFive sitesi, ABD’nin Biden yüzünden kaybettiği Ortadoğu'nun Rusya ve Çin'in kontrolüne gireceğini belirtti.
ABD merkezli askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Brandon Weichert imzalı makalede, ABD'nin Başkan Joe Biden'ın politikaları nedeniyle kaybettiği Ortadoğu'nun yakında Rusya ve Çin’in hakimiyetine gireceği belirtildi.
Makalede, "Joe Biden'ın kötü yönetimi sayesinde ABD, Ortadoğu'yu kaybedecek ve Çin ile Rusya'nın kontrolü altına gireceğine tanık olacak” ifadelerine yer verildi.
Dünyanın bu bölümünü kontrol eden gücün, rakiplerine karşı önemli bir stratejik avantaja sahip olacağına vurgu yapılan makalede, “ABD dünya üzerindeki etkisini kaybediyor ve ‘ikinci sınıf bir güç’ haline geliyor. Ülkede yapılacak 2024 başkanlık seçimleri, ABD’nin kabusun gerçeğe dönüşmesini engellemesi için son şans” ifadeleri kullanıldı.
Makalede, kurulacak yeni dünya düzeninin ABD karşıtı olacağı belirtilerek, “Vladimir Putin ve Xi Jinping arasındaki görüşme, aslında, Çin ve Rusya'nın baskın oyuncular olacağı ve ABD'nin giderek daha fazla izole olacağı yeni bir Avrasya dünya düzeninin ortaya çıkmasına yol açtı. Yeni dünya düzeni ne olursa olsun, kesinlikle Amerikan karşıtı olacak” değerlendirmesinde bulunuldu.