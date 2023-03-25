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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-cinin-ukraynayla-ilgili-baris-plani-yetersiz-1068741305.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Çin'in Ukrayna’yla ilgili barış planı yetersiz
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Çin'in Ukrayna’yla ilgili barış planı yetersiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planının yetersiz olduğunu... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-25T13:15+0300
ukrayna krizi
josep borrell
çin
ukrayna
rusya
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Financial Times'ın aktardığına göre AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Ukrayna krizini çözmeye yönelik 12 maddelik barış planının yeterli olmadığını, bununla birlikte planın tamamen Rusya yanlısı olduğunu düşünmediğini söyledi.Borrell, “Pekin'in önerdiği çözüm ‘yeterli değil’. Bununla birlikte, Çin'in barış planı tamamen Rusya yanlısı olarak adlandırılamaz” ifadelerini kullandı.Çin’in şubat ayında önerdiği barış planı, ateşkesin yanı sıra, tüm ülkelerin güvenlik alanındaki meşru çıkarlarına saygı ve Ukrayna'daki insani krizin çözümünün de olduğu 12 maddeden oluşuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeler ve Ukrayna hazır olduğunda, Çin'in Ukrayna'yla ilgili barış planının barışçıl çözüm için ana belge olarak esas alınabileceğini belirtmişti.
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josep borrell, çin, ukrayna, rusya
josep borrell, çin, ukrayna, rusya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Çin'in Ukrayna’yla ilgili barış planı yetersiz

13:15 25.03.2023
© İHA / Georgi LicovskiJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© İHA / Georgi Licovski
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planının yetersiz olduğunu belirtti.
Financial Times'ın aktardığına göre AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Ukrayna krizini çözmeye yönelik 12 maddelik barış planının yeterli olmadığını, bununla birlikte planın tamamen Rusya yanlısı olduğunu düşünmediğini söyledi.
Borrell, “Pekin'in önerdiği çözüm ‘yeterli değil’. Bununla birlikte, Çin'in barış planı tamamen Rusya yanlısı olarak adlandırılamaz” ifadelerini kullandı.
Çin’in şubat ayında önerdiği barış planı, ateşkesin yanı sıra, tüm ülkelerin güvenlik alanındaki meşru çıkarlarına saygı ve Ukrayna'daki insani krizin çözümünün de olduğu 12 maddeden oluşuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeler ve Ukrayna hazır olduğunda, Çin'in Ukrayna'yla ilgili barış planının barışçıl çözüm için ana belge olarak esas alınabileceğini belirtmişti.
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