https://sputniknews.com.tr/20230325/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-cinin-ukraynayla-ilgili-baris-plani-yetersiz-1068741305.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Çin'in Ukrayna’yla ilgili barış planı yetersiz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Çin'in Ukrayna’yla ilgili barış planı yetersiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planının yetersiz olduğunu... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T13:15+0300

2023-03-25T13:15+0300

2023-03-25T13:15+0300

ukrayna krizi

josep borrell

çin

ukrayna

rusya

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Financial Times'ın aktardığına göre AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Ukrayna krizini çözmeye yönelik 12 maddelik barış planının yeterli olmadığını, bununla birlikte planın tamamen Rusya yanlısı olduğunu düşünmediğini söyledi.Borrell, “Pekin'in önerdiği çözüm ‘yeterli değil’. Bununla birlikte, Çin'in barış planı tamamen Rusya yanlısı olarak adlandırılamaz” ifadelerini kullandı.Çin’in şubat ayında önerdiği barış planı, ateşkesin yanı sıra, tüm ülkelerin güvenlik alanındaki meşru çıkarlarına saygı ve Ukrayna'daki insani krizin çözümünün de olduğu 12 maddeden oluşuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeler ve Ukrayna hazır olduğunda, Çin'in Ukrayna'yla ilgili barış planının barışçıl çözüm için ana belge olarak esas alınabileceğini belirtmişti.

çin

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