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Baharın müjdecisi leylekler, Tunceli'deki yuvalarına yerleşti
Baharın müjdecisi leylekler, Tunceli'deki yuvalarına yerleşti
Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler, önceki yıllarda elektrik ve ev çatılarına yaptıkları yuvalarına yeniden yerleşti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T14:35+0300
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Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.Akarsuların coşkuyla aktığı ve arazilerin çiçeklerle renklendiği kentte, baharın müjdecisi leylekler de Mazgirt ilçesindeki yuvalarına geldi.
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фото, tunceli, bahar, leylek, kuş, fotoğraf
фото, tunceli, bahar, leylek, kuş, fotoğraf

Baharın müjdecisi leylekler, Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

14:35 25.03.2023
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Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler, önceki yıllarda elektrik ve ev çatılarına yaptıkları yuvalarına yeniden yerleşti.
Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.
Akarsuların coşkuyla aktığı ve arazilerin çiçeklerle renklendiği kentte, baharın müjdecisi leylekler de Mazgirt ilçesindeki yuvalarına geldi.
© AA

Her yıl mart-eylül ayı aralığında ilçedeki köyleri mesken tutanleylekler, evlerin çatılarına ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Her yıl mart-eylül ayı aralığında ilçedeki köyleri mesken tutanleylekler, evlerin çatılarına ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
1/11
© AA

Her yıl mart-eylül ayı aralığında ilçedeki köyleri mesken tutanleylekler, evlerin çatılarına ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

© AA

Kar nedeniyle de bozulan yuvalarını ağaç dallarıyla onaranleylekler, kuluçka sürelerini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkacak olan yavrularını büyütecek.

Kar nedeniyle de bozulan yuvalarını ağaç dallarıyla onaranleylekler, kuluçka sürelerini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkacak olan yavrularını büyütecek. - Sputnik Türkiye
2/11
© AA

Kar nedeniyle de bozulan yuvalarını ağaç dallarıyla onaranleylekler, kuluçka sürelerini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkacak olan yavrularını büyütecek.

© AA

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olanleylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olanleylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek. - Sputnik Türkiye
3/11
© AA

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olanleylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.

© AA
Leylekler - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Leylekler - Sputnik Türkiye
5/11
© AA
© AA
Leylekler - Sputnik Türkiye
6/11
© AA
© AA
Leylekler - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Leylekler - Sputnik Türkiye
8/11
© AA
© AA
Leylekler - Sputnik Türkiye
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© AA
Leylekler - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Leylekler - Sputnik Türkiye
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© AA
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