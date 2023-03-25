https://sputniknews.com.tr/20230325/1068744241.html

Baharın müjdecisi leylekler, Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

Baharın müjdecisi leylekler, Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler, önceki yıllarda elektrik ve ev çatılarına yaptıkları yuvalarına yeniden yerleşti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

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Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.Akarsuların coşkuyla aktığı ve arazilerin çiçeklerle renklendiği kentte, baharın müjdecisi leylekler de Mazgirt ilçesindeki yuvalarına geldi.

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фото, tunceli, bahar, leylek, kuş, fotoğraf