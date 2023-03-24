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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-sayin-cumhurbaskani-ile-kulliyede-gorustuk-ve-uzlastik-1068723534.html
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ortaya... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T18:22+0300
2023-03-24T18:22+0300
2023 türkiye seçimleri
fatih erbakan
cumhur ittifakı
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Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blok ortaya koyduğu hedef ve projeler olarak ülkemize menfaat getiremeyecek bir bloktur. Kararlarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.Önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanı Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimizi ziyarette bulunacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. İmza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.Burada 3 sayfalık mutabakat metnimizin en son sayfamızı göstermek istiyorum. İmzalanan mutabakat metni burada. Bu noktada kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi bakımından sizlerle paylaşmak istedim. Kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum, kıymetli basın mensuplarına ilgi ve teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
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fatih erbakan, cumhur ittifakı
fatih erbakan, cumhur ittifakı

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık

18:22 24.03.2023
© İHA / İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA / İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ortaya koyduğu hedef ve projeler olarak ülkemize menfaat getiremeyecek bir bloktur" açıklamasında bulundu.
Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blok ortaya koyduğu hedef ve projeler olarak ülkemize menfaat getiremeyecek bir bloktur. Kararlarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
Önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanı Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimizi ziyarette bulunacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. İmza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Burada 3 sayfalık mutabakat metnimizin en son sayfamızı göstermek istiyorum. İmzalanan mutabakat metni burada. Bu noktada kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi bakımından sizlerle paylaşmak istedim. Kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum, kıymetli basın mensuplarına ilgi ve teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
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