https://sputniknews.com.tr/20230324/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-sayin-cumhurbaskani-ile-kulliyede-gorustuk-ve-uzlastik-1068723534.html

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ortaya... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T18:22+0300

2023-03-24T18:22+0300

2023-03-24T18:22+0300

2023 türkiye seçimleri

fatih erbakan

cumhur ittifakı

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Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blok ortaya koyduğu hedef ve projeler olarak ülkemize menfaat getiremeyecek bir bloktur. Kararlarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.Önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanı Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimizi ziyarette bulunacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. İmza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.Burada 3 sayfalık mutabakat metnimizin en son sayfamızı göstermek istiyorum. İmzalanan mutabakat metni burada. Bu noktada kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi bakımından sizlerle paylaşmak istedim. Kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum, kıymetli basın mensuplarına ilgi ve teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

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fatih erbakan, cumhur ittifakı