https://sputniknews.com.tr/20230324/yeniden-refah-partisi-cumhur-ittifakina-katildi-1068716244.html
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:10+0300
2023-03-24T16:10+0300
2023-03-24T16:12+0300
2023 türkiye seçimleri
yeniden refah partisi
seçim
cumhurbaşkanlığı
necmettin erbakan
ak parti
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AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı. Yeniden Refah, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldı.
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yeniden refah partisi, seçim, cumhurbaşkanlığı, necmettin erbakan, ak parti
yeniden refah partisi, seçim, cumhurbaşkanlığı, necmettin erbakan, ak parti
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı
16:10 24.03.2023 (güncellendi: 16:12 24.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı.
AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı.
Yeniden Refah, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldı.