Türkiye
SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/yeniden-refah-partisi-cumhur-ittifakina-katildi-1068716244.html
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:10+0300
2023-03-24T16:12+0300
2023 türkiye seçimleri
yeniden refah partisi
seçim
cumhurbaşkanlığı
necmettin erbakan
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068509887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34d81f9904d2ccbf59c0a6a1a8fb07aa.jpg
AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı. Yeniden Refah, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068509887_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b96d651e85d94e79afaceb071ed82498.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeniden refah partisi, seçim, cumhurbaşkanlığı, necmettin erbakan, ak parti
yeniden refah partisi, seçim, cumhurbaşkanlığı, necmettin erbakan, ak parti

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

16:10 24.03.2023 (güncellendi: 16:12 24.03.2023)
© AAErbakan
Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı.
AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı.
Yeniden Refah, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала