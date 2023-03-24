https://sputniknews.com.tr/20230324/turkiye-tenis-federasyonu-eski-milli-tenisci-ipek-senoglunun-paylasimina-yanit-verdi-1068725446.html

Türkiye Tenis Federasyonu, eski milli tenisçi İpek Şenoğlu'nun paylaşımına yanıt verdi

Türkiye Tenis Federasyonu, eski milli tenisçi İpek Şenoğlu'nun paylaşımına yanıt verdi

Türkiye Tenis Federasyonu, eski milli tenisçi İpek Şenoğlu Turna'nın Antalya'da gerçekleştirilen ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T19:50+0300

2023-03-24T19:50+0300

2023-03-24T19:50+0300

spor

tenis

milli sporcu

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Eski milli raketin, katılım gösteren sporcuların federasyondan hiçbir maddi gelir beklemediğine dair belge imzalaması gerektiğini savunarak, "Siz Milli Takım'a seçilseydiniz ve böyle bir belgeyi imzalamanız istenseydi; ne yapardınız? Aslında şu soruya cevabınızı daha da merak ediyorum. Ne hissederdiniz?" şeklindeki paylaşımına yönelik Türkiye Tenis Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada, Turna'nın 2011 yılına kadar süren profesyonel kariyeri boyunca tüm masraflarının federasyon tarafından karşılandığını bildirdi.Federasyon tarafından tüm yaş gruplarında olimpiyata hazırlık, altyapı ve profesyonel sporculara destek verildiği, bu kapsamda milli takıma katılan sporcuların bütün masraflarının karşılandığı belirtilerek, "Masterler Turu Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden 30-90 yaş kategorisinde yer alan master tenisçiler profesyonel olmayıp kendi imkanlarıyla bu turnuvalara katılmaktadır. Tüm master sporcularımız bu koşulları bilerek tenis kariyerlerine sosyal olarak devam eden sporcuların katıldığı Masterler Dünya Şampiyonası’nda yer almaktadır. Antalya’da devam eden Masterler Dünya Şampiyonası'nda milli takımını temsil eden ülkelerin sporcuları da aynı şartlarda mücadele etmektedir." görüşlerine yer verildi.Masterler Turu Dünya Şampiyonası'na katılan sporculara da destek verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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tenis, milli sporcu