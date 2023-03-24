https://sputniknews.com.tr/20230324/trump-hakkinda-sorusturma-yuruten-savcilarin-gorevden-alinmalarini-istedi-1068689558.html

Trump, hakkında soruşturma yürüten savcıların görevden alınmalarını istedi

Trump, hakkında soruşturma yürüten savcıların görevden alınmalarını istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında soruşturma yürüten tüm savcıların derhal görevden alınmalarını istedi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T01:28+0300

2023-03-24T01:28+0300

2023-03-24T01:28+0300

dünya

donald trump

soruşturma

açıklama

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Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya sitesinden, hakkında incelemeler yürüten 4 bölge savcısına yönelik sert eleştirilerde bulundu.Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg'in 'ülke için tehlikeli' olduğunu savunan Trump, Bragg ile Jack Smith, Letitia James ve Fani Willis'in derhal görevden alınması gerektiğini ifade etti.Trump, paylaşımında, hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Smith için 'radikal deli bombacı' ifadesini kullanırken, Trump şirketlerindeki vergi usulsüzlüklerini araştıran New York Başsavcısı Letitia James'in de 'ülkenin en kötü başsavcısı' olduğunu iddia etti.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

donald trump, soruşturma, açıklama