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Trump, hakkında soruşturma yürüten savcıların görevden alınmalarını istedi
Trump, hakkında soruşturma yürüten savcıların görevden alınmalarını istedi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında soruşturma yürüten tüm savcıların derhal görevden alınmalarını istedi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T01:28+0300
2023-03-24T01:28+0300
dünya
donald trump
soruşturma
açıklama
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Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya sitesinden, hakkında incelemeler yürüten 4 bölge savcısına yönelik sert eleştirilerde bulundu.Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg'in 'ülke için tehlikeli' olduğunu savunan Trump, Bragg ile Jack Smith, Letitia James ve Fani Willis'in derhal görevden alınması gerektiğini ifade etti.Trump, paylaşımında, hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Smith için 'radikal deli bombacı' ifadesini kullanırken, Trump şirketlerindeki vergi usulsüzlüklerini araştıran New York Başsavcısı Letitia James'in de 'ülkenin en kötü başsavcısı' olduğunu iddia etti.
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donald trump, soruşturma, açıklama
donald trump, soruşturma, açıklama

Trump, hakkında soruşturma yürüten savcıların görevden alınmalarını istedi

01:28 24.03.2023
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında soruşturma yürüten tüm savcıların derhal görevden alınmalarını istedi.
Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya sitesinden, hakkında incelemeler yürüten 4 bölge savcısına yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg'in 'ülke için tehlikeli' olduğunu savunan Trump, Bragg ile Jack Smith, Letitia James ve Fani Willis'in derhal görevden alınması gerektiğini ifade etti.
Trump, paylaşımında, hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Smith için 'radikal deli bombacı' ifadesini kullanırken, Trump şirketlerindeki vergi usulsüzlüklerini araştıran New York Başsavcısı Letitia James'in de 'ülkenin en kötü başsavcısı' olduğunu iddia etti.
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