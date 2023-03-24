Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230324/tayvanda-siddetli-ruzgara-kapilan-dev-cadir-uctu-1-yarali--1068704463.html
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı
Tayvan’da yer alan etkinlik alanındaki dev çadırın şiddetli rüzgar nedeniyle uçup insanların üzerine düşmesi sonucu bir turist hafif şekilde yaralandı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T12:41+0300
2023-03-24T12:41+0300
dünya
video
tayvan
turist
rüzgar
çadır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068703869_0:213:608:555_1920x0_80_0_0_353c6d1b535768dbe9c8704a31cc22f5.png
Tayvan’ın başkenti Taipei’de etkinlik alanında şiddetli rüzgarın etkisiyle Japon bir turist ayağından hafif şekilde yaralandı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanının olay öncesinden güvenlik açısından üç kez kontrol edildiği, ancak kazaya yol açan ani rüzgarın beklenmedik bir durum olduğu ifade edildi. Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen turiste, özür amaçlı 2 bin Tayvan doları ödeme yapıldığı öğrenildi.
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu
2023-03-24T12:41+0300
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068703869_0:156:608:612_1920x0_80_0_0_dea25e51983ed3b1114e74fd6bd45c1d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, tayvan, turist, rüzgar, çadır, видео
video, tayvan, turist, rüzgar, çadır, видео

Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı

12:41 24.03.2023
Abone olTelegram
Tayvan’da yer alan etkinlik alanındaki dev çadırın şiddetli rüzgar nedeniyle uçup insanların üzerine düşmesi sonucu bir turist hafif şekilde yaralandı.
Tayvan’ın başkenti Taipei’de etkinlik alanında şiddetli rüzgarın etkisiyle Japon bir turist ayağından hafif şekilde yaralandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanının olay öncesinden güvenlik açısından üç kez kontrol edildiği, ancak kazaya yol açan ani rüzgarın beklenmedik bir durum olduğu ifade edildi.

Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen turiste, özür amaçlı 2 bin Tayvan doları ödeme yapıldığı öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала