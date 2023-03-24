https://sputniknews.com.tr/20230324/tayvanda-siddetli-ruzgara-kapilan-dev-cadir-uctu-1-yarali--1068704463.html
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı
Tayvan’da yer alan etkinlik alanındaki dev çadırın şiddetli rüzgar nedeniyle uçup insanların üzerine düşmesi sonucu bir turist hafif şekilde yaralandı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T12:41+0300
2023-03-24T12:41+0300
2023-03-24T12:41+0300
dünya
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tayvan
turist
rüzgar
çadır
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Tayvan’ın başkenti Taipei’de etkinlik alanında şiddetli rüzgarın etkisiyle Japon bir turist ayağından hafif şekilde yaralandı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanının olay öncesinden güvenlik açısından üç kez kontrol edildiği, ancak kazaya yol açan ani rüzgarın beklenmedik bir durum olduğu ifade edildi. Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen turiste, özür amaçlı 2 bin Tayvan doları ödeme yapıldığı öğrenildi.
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Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu
2023-03-24T12:41+0300
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video, tayvan, turist, rüzgar, çadır, видео
video, tayvan, turist, rüzgar, çadır, видео
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı
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Tayvan’da yer alan etkinlik alanındaki dev çadırın şiddetli rüzgar nedeniyle uçup insanların üzerine düşmesi sonucu bir turist hafif şekilde yaralandı.
Tayvan’ın başkenti Taipei’de etkinlik alanında şiddetli rüzgarın etkisiyle Japon bir turist ayağından hafif şekilde yaralandı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanının olay öncesinden güvenlik açısından üç kez kontrol edildiği, ancak kazaya yol açan ani rüzgarın beklenmedik bir durum olduğu ifade edildi.
Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen turiste, özür amaçlı 2 bin Tayvan doları ödeme yapıldığı öğrenildi.