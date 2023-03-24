https://sputniknews.com.tr/20230324/tayvanda-siddetli-ruzgara-kapilan-dev-cadir-uctu-1-yarali--1068704463.html

Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı

Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı

Tayvan’da yer alan etkinlik alanındaki dev çadırın şiddetli rüzgar nedeniyle uçup insanların üzerine düşmesi sonucu bir turist hafif şekilde yaralandı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

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Tayvan’ın başkenti Taipei’de etkinlik alanında şiddetli rüzgarın etkisiyle Japon bir turist ayağından hafif şekilde yaralandı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanının olay öncesinden güvenlik açısından üç kez kontrol edildiği, ancak kazaya yol açan ani rüzgarın beklenmedik bir durum olduğu ifade edildi. Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen turiste, özür amaçlı 2 bin Tayvan doları ödeme yapıldığı öğrenildi.

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Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu 2023-03-24T12:41+0300 true PT0M18S

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video, tayvan, turist, rüzgar, çadır, видео