https://sputniknews.com.tr/20230324/tarim-krediden-ramazanda-fiyatlari-sabitleme-karari-1068708506.html

Tarım Kredi'den ramazanda fiyatları sabitleme kararı

Tarım Kredi'den ramazanda fiyatları sabitleme kararı

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T13:54+0300

2023-03-24T13:54+0300

2023-03-24T13:54+0300

yaşam

tarım kredi kooperatifleri

fiyat

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Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları sabitlediğini duyurdu.Açıklamada, "Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca Fiyat artırımı yapılmayacaktır. Tarım Kredi Grubu geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin yanında yer almaya devam edecektir." denildi.

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tarım kredi kooperatifleri, fiyat