https://sputniknews.com.tr/20230324/tarim-krediden-ramazanda-fiyatlari-sabitleme-karari-1068708506.html
Tarım Kredi'den ramazanda fiyatları sabitleme kararı
Tarım Kredi'den ramazanda fiyatları sabitleme kararı
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T13:54+0300
2023-03-24T13:54+0300
2023-03-24T13:54+0300
yaşam
tarım kredi kooperatifleri
fiyat
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Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları sabitlediğini duyurdu.Açıklamada, "Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca Fiyat artırımı yapılmayacaktır. Tarım Kredi Grubu geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin yanında yer almaya devam edecektir." denildi.
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tarım kredi kooperatifleri, fiyat
tarım kredi kooperatifleri, fiyat
Tarım Kredi'den ramazanda fiyatları sabitleme kararı
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Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi.
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları sabitlediğini duyurdu.
Açıklamada, "Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca Fiyat artırımı yapılmayacaktır. Tarım Kredi Grubu geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin yanında yer almaya devam edecektir." denildi.