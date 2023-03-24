https://sputniknews.com.tr/20230324/selvi-anketlerde-erdogan-ile-kilicdaroglu-ne-durumda-1068694125.html

Selvi: Anketlerde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ne durumda?

Selvi: Anketlerde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ne durumda?

Abduldair Selvi Optimar araştırma şirketinin anketlerine göre partilerin oy oranını açıkladı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T09:32+0300

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2023-03-24T09:32+0300

2023 türkiye seçimleri

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

seçim

ak parti

chp

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar, düzenli takip ettiğim kamuoyu araştırma şirketlerinden biri. 2014 ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 2017 Referandumu’nu isabetli tahmin eden firmalardan biri oldu. Optimar’ın 13-18 Mart tarihleri arasında 1916 kişi üzerinden yaptığı anket önemli veriler içeriyor. Tabii seçimde son düzlüğe girildiğinde yapılacak olan araştırmalar daha fikir verici olacak ama Optimar’ın anketi seçim sandığına ışık tutuyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını karşılaştıran Selvi, "Cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Ama bu arada 1 ay önce hiç şans tanınmayan Muharrem İnce ciddi bir tırmanışta. Muharrem İnce kimin kazanacağını değil, kimin kaybedeceğini belirleyebilir. Oranlara gelince, Kılıçdaroğlu 10 puan önde diyen manipülatif anketçilere bakmayın, iki lider arasında 2 puan fark çıkıyor" ifadelerini kullandı.Selvi bugünkü yazısında anket sonuçlarına yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230323/ince-kilicdaroglu-ile-gorusecek-olmam-adayligimi-pazarlik-konusu-yapacagim-anlamina-gelmez--1068685800.html

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politika, türkiye, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, ak parti, chp