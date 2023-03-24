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Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücünün cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücünün cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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şanlıurfa
şanlıurfa

Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

13:22 24.03.2023
© İHAŞanlıurfa'da sel: Tır, yağmur sularında sürüklenerek dereye düştü
Şanlıurfa'da sel: Tır, yağmur sularında sürüklenerek dereye düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
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