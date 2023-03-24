https://sputniknews.com.tr/20230324/sanliurfada-sele-kapilan-tirdaki-surucunun-cansiz-bedenine-ulasildi-1068706330.html
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücünün cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücünün cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T13:22+0300
2023-03-24T13:22+0300
2023-03-24T13:22+0300
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şanlıurfa
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücünün cansız bedenine ulaşıldı
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Ayrıntılar geliyor
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.