https://sputniknews.com.tr/20230324/samsunda-akrabasini-silahla-yaralayan-supheliye-ev-hapsi-verildi-1068711881.html

Samsun'da akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi

Samsun'da akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi

Samsun'da, akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T14:46+0300

2023-03-24T14:46+0300

2023-03-24T14:46+0300

yaşam

samsun

mahkeme

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İlkadım ilçesi Batıpark Tören Alanı'nda, A.S. (32) ile babasının amcasının torunu B.M. (26) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine B.M, tabancayla ateş açtığı A.S'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.S. tedavi altına alındı.Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi.

samsun

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2023

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samsun, mahkeme