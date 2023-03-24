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Samsun'da akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi
Samsun'da akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi
Samsun'da, akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T14:46+0300
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İlkadım ilçesi Batıpark Tören Alanı'nda, A.S. (32) ile babasının amcasının torunu B.M. (26) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine B.M, tabancayla ateş açtığı A.S'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.S. tedavi altına alındı.Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi.
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samsun, mahkeme

Samsun'da akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi

14:46 24.03.2023
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Samsun'da, akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi.
İlkadım ilçesi Batıpark Tören Alanı'nda, A.S. (32) ile babasının amcasının torunu B.M. (26) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.M, tabancayla ateş açtığı A.S'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.S. tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi.
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