https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-yaklasik-400-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-------1068718755.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde yaklaşık 400 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde yaklaşık 400 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin Donetsk yönünde 380'den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini açıkladı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T16:54+0300

2023-03-24T16:54+0300

2023-03-24T16:54+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk

ukrayna

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekat ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. Konaşenkov, “Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birimlerinin hava ve topçu destekli aktif eylemleri sonucunda, 380'den fazla Ukraynalı asker, 1 tank, 2 piyade savaş aracı, 10 otomobil, 1 kamyonet ve 1 Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi” dedi. Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubunun hava ve topçu birimleri, Harkov bölgesindeki Dvureçnaya, Sinkovka, Kislovka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Novoselovskoye ve Stelmahovka yerleşim bölgelerinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurduğunu belirten Konaşenkov, bu yönde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, 1 D-20 obüs ve Polonya yapımı 2 adet Krab kundağı motorlu obüsün imha edildiğini söyledi. Merkez Askeri Grubu birimlerinin Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 125 Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve bir Grad çoklu roketatar sistemini imha ettiği bilgisini paylağan Rus komutan, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde Ukraynalı 40'tan fazla asker, 2 kamyonet, 1 D-30 obüs ve 1 Krab kundağı motorlu obüsü imha ettiğini kaydetti. Konaşenkova göre ayrıca, Rus ordu gruplarının taktik uçakları, füze ve topçu birimleri tarafından açılan ateşle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 109 bölgedeki atış mevzilerinde konuşlanan 87 topçu birimi, insan gücü ve askeri teçhizatı yok edildi. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracını imha etti. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 404 uçak, 224 helikopter, 3 bin 562 insansız hava aracı, 414 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 392 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1072 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 4 bin 424 top ve havan topunun yanı sıra 9 bin 91 adet özel askeri araç imha edildi.

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rusya, donetsk, ukrayna, igor konaşenkov