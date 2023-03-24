https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-abdyi-suriyede-ucus-guvenligi-yukumluluklerini-ihlal-etmekle-sucladi-1068690240.html
Rusya ABD’yi Suriye’de uçuş güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı
Rusya ABD’yi Suriye’de uçuş güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD’nin çatışmaları önleme protokollerini ve Suriye’de uçuş güvenliğiyle ilgili ikili anlaşmayı kasıtlı ve... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T03:26+0300
2023-03-24T03:26+0300
2023-03-24T03:26+0300
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suriye
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun, çatışmaları önleme protokollerine ve Suriye’de uçuş güvenliğiyle ilgili ikili memorandumuna yönelik kaba ihlaller devam ediyor. İhlaller, kasıtlı ve sistematik nitelik taşıyor” ifadesini kullandı.Son bir yılda, koalisyona ait insansız hava araçlarının ve savaş uçaklarının uçuşlarıyla ilgili ihlal sayısının önemli ölçüde arttığını kaydeden Gurinov, 2023 başından bu yana 452 ihlalin tespit edildiğini belirtti.
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abd, rusya, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
abd, rusya, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
Rusya ABD’yi Suriye’de uçuş güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD’nin çatışmaları önleme protokollerini ve Suriye’de uçuş güvenliğiyle ilgili ikili anlaşmayı kasıtlı ve sistematik biçimde bozmaya devam ettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun, çatışmaları önleme protokollerine ve Suriye’de uçuş güvenliğiyle ilgili ikili memorandumuna yönelik kaba ihlaller devam ediyor. İhlaller, kasıtlı ve sistematik nitelik taşıyor” ifadesini kullandı.
Son bir yılda, koalisyona ait insansız hava araçlarının ve savaş uçaklarının uçuşlarıyla ilgili ihlal sayısının önemli ölçüde arttığını kaydeden Gurinov, 2023 başından bu yana 452 ihlalin tespit edildiğini belirtti.