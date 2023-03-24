https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-abdyi-suriyede-ucus-guvenligi-yukumluluklerini-ihlal-etmekle-sucladi-1068690240.html

Rusya ABD’yi Suriye’de uçuş güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı

Rusya ABD’yi Suriye’de uçuş güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD’nin çatışmaları önleme protokollerini ve Suriye’de uçuş güvenliğiyle ilgili ikili anlaşmayı kasıtlı ve... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T03:26+0300

2023-03-24T03:26+0300

2023-03-24T03:26+0300

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rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun, çatışmaları önleme protokollerine ve Suriye’de uçuş güvenliğiyle ilgili ikili memorandumuna yönelik kaba ihlaller devam ediyor. İhlaller, kasıtlı ve sistematik nitelik taşıyor” ifadesini kullandı.Son bir yılda, koalisyona ait insansız hava araçlarının ve savaş uçaklarının uçuşlarıyla ilgili ihlal sayısının önemli ölçüde arttığını kaydeden Gurinov, 2023 başından bu yana 452 ihlalin tespit edildiğini belirtti.

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abd, rusya, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi