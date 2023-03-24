https://sputniknews.com.tr/20230324/rus-uzman-33-formatindaki-gorusme-faydali-olacak-ama-onemli-sonuclar-cikmayacak-1068709585.html

Rus uzman: 3+3 formatındaki görüşme faydalı olacak ama önemli sonuçlar çıkmayacak

Rus uzman: 3+3 formatındaki görüşme faydalı olacak ama önemli sonuçlar çıkmayacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani yakın zamanda Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın katılımıyla 3 + 3 formatındaki... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T15:01+0300

2023-03-24T15:01+0300

2023-03-24T15:04+0300

görüş

rusya

türkiye

iran

gürcistan

ermenistan

görüşme

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Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, 3+3 müzakere formatının umut verici olduğunu ve bu formattaki bir toplantının faydalı olacağını ama katılımcıların karşı karşıya oldukları sorunlar göz önüne alındığında görüşmede herhangi bir önemli bir sonucun beklenmemesi gerektiğini belirtti. Yevseyev, “3+3 formatı kendi başına başarılı, faydalı ve umut verici. Güney Kafkasya'daki çatışmalara bir şekilde dahil olan tüm bölge devletleri bu müzakere platformunda bir araya gelebilir. Bu nedenle, Tahran'ın yakın gelecekte dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olması memnuniyetle karşılanabilir. Aynı zamanda, olası altılı toplantı çerçevesinde herhangi bir önemli kararın alınması da şimdilik beklenmemeli” ifadelerini kullandı. Görüşmeden önemli sonuçlar çıkmasının şu anda birkaç nedenden dolayı zor olduğuna vurgu yapan Yevseyev sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün, 3+3 formatı çerçevesinde somut sonuçlara ulaşılmasına engel teşkil eden çeşitli faktörler var. Birincisi, 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak olan seçimlerdir. Yaklaşan seçimlerden önce Ankara'nın keskin adımlar atması pek olası görünmüyor. Öte yandan Türkiye'nin Transkafkasya'daki çıkarlarını aktif olarak geliştirme kabiliyeti, büyük ölçekli depremlerin sonuçlarıyla sınırlı. İkinci olarak Gürcistan'daki iç siyasi durumu dikkate almak gerekir. Ülke içindeki durumu sarsma girişimleri, Batı'nın beklediği sonuçları vermese de, durum hala zor. Tiflis'in mevcut Biden yönetimiyle ciddi sorunları var. Gürcistan, kendi sebeplerinden dolayı, ABD'nin Ukrayna politikasına açık destek vermeyi reddetmeye devam ediyor. Bu nedenle bu kadar zor koşullarda iktidardaki Gürcü Rüyası partisi bence dış politika eylemlerinde son derece dikkatli olacaktır. Ermenistan da şu anda kendi siyasi kararlarını almada yeterince özgür değil. Kişisel bakış açıma göre, İran'la ilişkileri son derece karmaşık olan ABD, İngiltere ve Fransa'ya gereksiz yere bağımlı hale geldi. Azerbaycan ise Gürcistan ve Ermenistan'a kıyasla daha fazla siyasi özgürlüğe sahip ve ekonomik olarak da Batı'ya daha az bağımlı. Ama aynı zamanda İran'la da sorunlu bir ilişkisi var. Bütün bunlar bence görüşmenin gerçekleşmesini engellemeyebilir ama bazı ciddi kararların alınmasını engelleyecektir. Batı, 3+3 formatını itibarsızlaştırma çabalarına devam ediyor. Bu durumda, görüşme yeterince etkili olmayabilir, ancak bu, bana göre onu reddetmek için bir neden değil.”

rusya

iran

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ermenistan

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2023

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rusya, türkiye, iran, gürcistan, ermenistan, görüşme