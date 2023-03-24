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Polonya, Rusya sınırının yarısından fazlasına dikenli tel örgü çekti
Polonya, Rusya sınırının yarısından fazlasına dikenli tel örgü çekti
Polonya Sınır Muhafız Birimi yetkilisi Mirosława Aleksandrowicz, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'yle bulunan sınıra 100 kilometreden uzun dikenli tel örgü... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T00:11+0300
2023-03-24T00:11+0300
dünya
polonya
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Aleksandrowicz, "Tel örgülerin inşası şu anda Sınır Muhafız Birimine bağlı bazı karakolların yetkisi altındaki çoğu bölgede devam ediyor. Halihazırda bu çitin toplam 107 kilometresi inşa edildi" dedi.Aleksandrowicz, şimdiye dek yapılan çalışmalar sonucunda 200 kilometre uzunluğundaki Rusya sınırının yarısından fazlasının tel örgüyle çevrildiğini kaydetti.Polonyalı yetkililer, Rusya sınırı boyunca geçici bir dikenli tel örgü için çalışmalara Kasım 2022'de başlamıştı. Sınırın tamamının tel örgüyle çevrilmesi için çalışmalar devam ediyor.Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.
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Polonya, Rusya sınırının yarısından fazlasına dikenli tel örgü çekti

00:11 24.03.2023
© AAPolonya
Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Polonya Sınır Muhafız Birimi yetkilisi Mirosława Aleksandrowicz, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'yle bulunan sınıra 100 kilometreden uzun dikenli tel örgü çekildiğini açıkladı.
Aleksandrowicz, "Tel örgülerin inşası şu anda Sınır Muhafız Birimine bağlı bazı karakolların yetkisi altındaki çoğu bölgede devam ediyor. Halihazırda bu çitin toplam 107 kilometresi inşa edildi" dedi.

Aleksandrowicz, şimdiye dek yapılan çalışmalar sonucunda 200 kilometre uzunluğundaki Rusya sınırının yarısından fazlasının tel örgüyle çevrildiğini kaydetti.

Polonyalı yetkililer, Rusya sınırı boyunca geçici bir dikenli tel örgü için çalışmalara Kasım 2022'de başlamıştı. Sınırın tamamının tel örgüyle çevrilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.
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