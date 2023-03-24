https://sputniknews.com.tr/20230324/pobeda-2-haziranda-samara-ve-antalya-arasinda-dogrudan-ucuslar-baslatiyor-1068871832.html

Pobeda, 2 Haziran’da Samara ve Antalya arasında doğrudan uçuşlar başlatıyor

Pobeda, 2 Haziran’da Samara ve Antalya arasında doğrudan uçuşlar başlatıyor

Rus havayolu şirketi Pobeda, 2 Haziran’dan itibaren Samara-Antalya seferlerini düzenlemeye başlayacağını duyurdu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T22:11+0300

2023-03-24T22:11+0300

2023-03-28T22:13+0300

rusya

türkiye

uçak

pobeda

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063495268_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_028239ebd6efb5d45fa424d922aa9c2b.jpg

Samara-Antalya seferleri, Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün yapılacak.Samara’nın Kurumoç Havalimanı’ndaki uçuş tablosundaki bilgiye göre, Samara-Antalya seferleri 27 Ekim’e kadar sürecek.Şirketin açıklamasında, “Şimdi Pobeda, Antalya ve Moskova’ya uçuşlar yapıyor ve Antalya’ya uçuş programını diğer bölgelere yaymayı planlıyor” ifadesi kullanıldı.Pobeda, 1 Haziran 2023’ten itibaren Mahaçkale, Perm ve Kazan’dan Antalya’ya uçuşların başlayacağını ve ayrıca Çelyabinsk, Yekaterinburg, Volgograd ve Vladikavkaz’dan da uçuşlar planladığını anımsattı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, uçak, pobeda