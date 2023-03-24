https://sputniknews.com.tr/20230324/pobeda-2-haziranda-samara-ve-antalya-arasinda-dogrudan-ucuslar-baslatiyor-1068871832.html
Pobeda, 2 Haziran’da Samara ve Antalya arasında doğrudan uçuşlar başlatıyor
Pobeda, 2 Haziran’da Samara ve Antalya arasında doğrudan uçuşlar başlatıyor
Rus havayolu şirketi Pobeda, 2 Haziran’dan itibaren Samara-Antalya seferlerini düzenlemeye başlayacağını duyurdu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T22:11+0300
2023-03-24T22:11+0300
2023-03-28T22:13+0300
rusya
türkiye
uçak
pobeda
ekonomi
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Samara-Antalya seferleri, Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün yapılacak.Samara’nın Kurumoç Havalimanı’ndaki uçuş tablosundaki bilgiye göre, Samara-Antalya seferleri 27 Ekim’e kadar sürecek.Şirketin açıklamasında, “Şimdi Pobeda, Antalya ve Moskova’ya uçuşlar yapıyor ve Antalya’ya uçuş programını diğer bölgelere yaymayı planlıyor” ifadesi kullanıldı.Pobeda, 1 Haziran 2023’ten itibaren Mahaçkale, Perm ve Kazan’dan Antalya’ya uçuşların başlayacağını ve ayrıca Çelyabinsk, Yekaterinburg, Volgograd ve Vladikavkaz’dan da uçuşlar planladığını anımsattı.
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rusya, türkiye, uçak, pobeda
Pobeda, 2 Haziran’da Samara ve Antalya arasında doğrudan uçuşlar başlatıyor
22:11 24.03.2023 (güncellendi: 22:13 28.03.2023) Abone ol
Rus havayolu şirketi Pobeda, 2 Haziran’dan itibaren Samara-Antalya seferlerini düzenlemeye başlayacağını duyurdu.
Samara-Antalya seferleri, Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün yapılacak.
Samara’nın Kurumoç Havalimanı’ndaki uçuş tablosundaki bilgiye göre, Samara-Antalya seferleri 27 Ekim’e kadar sürecek.
Şirketin açıklamasında, “Şimdi Pobeda, Antalya ve Moskova’ya uçuşlar yapıyor ve Antalya’ya uçuş programını diğer bölgelere yaymayı planlıyor” ifadesi kullanıldı.
Pobeda, 1 Haziran 2023’ten itibaren Mahaçkale, Perm ve Kazan’dan Antalya’ya uçuşların başlayacağını ve ayrıca Çelyabinsk, Yekaterinburg, Volgograd ve Vladikavkaz’dan da uçuşlar planladığını anımsattı.