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https://sputniknews.com.tr/20230324/nato-yugoslavyayi-oranin-iyiligi-icin-mi-bombaladi-1068717547.html
NATO, Yugoslavya'yı oranın iyiliği için mi bombaladı?
NATO, Yugoslavya'yı oranın iyiliği için mi bombaladı?
Bugün, ABD ile NATO’nun, Sırbistan ve başkenti Belgrad’ı aralıksız 78 gün bombalayarak Yugoslavya’ya karşı tek taraflı savaş başlatmasının 24. yıldönümü. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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24 Mart 1999 tarihinde NATO, dönemin Sırp lideri Slobodan Miloşeviç'i devirmek amacıyla Avrupa'nın göbeğinde kanlı bir savaş başlattı. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne yönelik NATO saldırganlığı hakkındaki yalan sözler ve gerçek fotoğraflar, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, nato, yugoslavya, инфографика
infografik, nato, yugoslavya, инфографика

NATO, Yugoslavya'yı oranın iyiliği için mi bombaladı?

17:03 24.03.2023
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Bugün, ABD ile NATO’nun, Sırbistan ve başkenti Belgrad’ı aralıksız 78 gün bombalayarak Yugoslavya’ya karşı tek taraflı savaş başlatmasının 24. yıldönümü.
24 Mart 1999 tarihinde NATO, dönemin Sırp lideri Slobodan Miloşeviç'i devirmek amacıyla Avrupa'nın göbeğinde kanlı bir savaş başlattı.
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne yönelik NATO saldırganlığı hakkındaki yalan sözler ve gerçek fotoğraflar, Sputnik'in infografiğinde.
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