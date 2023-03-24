https://sputniknews.com.tr/20230324/milletvekili-aday-adayligini-aciklarken-kalp-krizi-gecirdi-1068707913.html
Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi
Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi
MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP'den Manisa Milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. Uçak'ın sağlık durumunun... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T13:52+0300
2023-03-24T13:52+0300
2023-03-24T13:52+0300
milletvekili
2023 türkiye seçimleri
kalp krizi
milliyetçi hareket partisi (mhp)
aday
manisa
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Türkiye'nin yaş meyve ihracat şampiyonu olan aynı zamanda MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir’de bulunan işletmesinin salonunda sevenleriyle buluştu.Ali Uçak sevenlerinin coşkun tezahüratları karşısında heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi. Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul’dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti. Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi yapılan Uçak, damarlarının açılmasıyla sağlığına kavuşarak tedavi edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/mhpden-milletvekili-aday-adayligi-basvurulari-aciklamasi-olagan-disi-hareketler-gozlendi-1068617624.html
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milletvekili, kalp krizi, milliyetçi hareket partisi (mhp), aday, manisa
milletvekili, kalp krizi, milliyetçi hareket partisi (mhp), aday, manisa
Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi
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MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP'den Manisa Milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. Uçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye'nin yaş meyve ihracat şampiyonu olan aynı zamanda MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir’de bulunan işletmesinin salonunda sevenleriyle buluştu.
Ali Uçak sevenlerinin coşkun tezahüratları karşısında heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi. Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul’dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti. Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi yapılan Uçak, damarlarının açılmasıyla sağlığına kavuşarak tedavi edildi.