https://sputniknews.com.tr/20230324/milletvekili-aday-adayligini-aciklarken-kalp-krizi-gecirdi-1068707913.html

Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi

Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi

MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP'den Manisa Milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. Uçak'ın sağlık durumunun... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T13:52+0300

2023-03-24T13:52+0300

2023-03-24T13:52+0300

milletvekili

2023 türkiye seçimleri

kalp krizi

milliyetçi hareket partisi (mhp)

aday

manisa

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Türkiye'nin yaş meyve ihracat şampiyonu olan aynı zamanda MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir’de bulunan işletmesinin salonunda sevenleriyle buluştu.Ali Uçak sevenlerinin coşkun tezahüratları karşısında heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi. Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul’dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti. Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi yapılan Uçak, damarlarının açılmasıyla sağlığına kavuşarak tedavi edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230322/mhpden-milletvekili-aday-adayligi-basvurulari-aciklamasi-olagan-disi-hareketler-gozlendi-1068617624.html

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milletvekili, kalp krizi, milliyetçi hareket partisi (mhp), aday, manisa