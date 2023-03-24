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https://sputniknews.com.tr/20230324/meteorolojiden-deprem-bolgesi-icin-sel-uyarisi-1068691593.html
Meteoroloji'den deprem bölgesi için sel uyarısı
Meteoroloji'den deprem bölgesi için sel uyarısı
Meteoroloji 24 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış devam edecek. Deprem bölgesi için ise yağışların... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T06:43+0300
2023-03-24T06:43+0300
türkiye
deprem
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
sel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat için Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğusu, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Karabük hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği; beklenen yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre; Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 5°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 7°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 4°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluEgeParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 3°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 7°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 4°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Antalya ve bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıHATAY 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 8°C, 18°CÖğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 3°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKONYA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 7°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 6°C, 14°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 5°C, 8°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS 0°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıMALATYA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDİYARBAKIR 8°C, 18°CAralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 9°C, 16°CAralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 13°C, 20°CAralıklı sağanak yağışlı
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deprem, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, sel
deprem, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, sel

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sel uyarısı

06:43 24.03.2023
© AAŞanlıurfa'da sel
Şanlıurfa'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Meteoroloji 24 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış devam edecek. Deprem bölgesi için ise yağışların daha da kuvvetleneceği ve oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşlara yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat için Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğusu, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Karabük hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği; beklenen yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ege

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ 8°C, 18°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 5°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 0°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 16°C
Aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 20°C
Aralıklı sağanak yağışlı
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