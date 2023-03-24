https://sputniknews.com.tr/20230324/merkez-bankasi-2022de-72-milyar-lira-kar-elde-etti-1068696006.html

Merkez Bankası, 2022'de 72 milyar lira kar elde etti

Merkez Bankası, 2022'de 72 milyar lira kar elde etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022'de 72 milyar TL kar elde etti. TCMB'nin 2021 karı 57.5 milyar TL seviyesindeydi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T10:15+0300

2023-03-24T10:15+0300

2023-03-24T10:15+0300

ekonomi

türkiye

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kar

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TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan bilançosuna göre, kurumun vergi yükümlülükleri 22.3 milyar lira oldu.2021 sonu itibarıyla 2.5 trilyon lira düzeyinde olan aktif toplamı, 2022 sonunda 3.6 trilyon liraya yükseldi.2021'de 57.5 milyar lira kar elde eden Merkez Bankası, geçen yıl karını yüzde 25 artırmış oldu.TCMB deprem bağışları sırasında 2022 bilançosu karından 30 milyar lira bağışlamıştı.Merkez Bankası'nın her yılın mart ayında düzenlenen olağan Genel Kurul'u, bu yıl 28 Mart salı günü gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230323/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1068665189.html

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