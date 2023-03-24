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https://sputniknews.com.tr/20230324/merkez-bankasi-2022de-72-milyar-lira-kar-elde-etti-1068696006.html
Merkez Bankası, 2022'de 72 milyar lira kar elde etti
Merkez Bankası, 2022'de 72 milyar lira kar elde etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022'de 72 milyar TL kar elde etti. TCMB'nin 2021 karı 57.5 milyar TL seviyesindeydi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
türkiye
tcmb
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kar
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TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan bilançosuna göre, kurumun vergi yükümlülükleri 22.3 milyar lira oldu.2021 sonu itibarıyla 2.5 trilyon lira düzeyinde olan aktif toplamı, 2022 sonunda 3.6 trilyon liraya yükseldi.2021'de 57.5 milyar lira kar elde eden Merkez Bankası, geçen yıl karını yüzde 25 artırmış oldu.TCMB deprem bağışları sırasında 2022 bilançosu karından 30 milyar lira bağışlamıştı.Merkez Bankası'nın her yılın mart ayında düzenlenen olağan Genel Kurul'u, bu yıl 28 Mart salı günü gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230323/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1068665189.html
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türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kar
türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kar

Merkez Bankası, 2022'de 72 milyar lira kar elde etti

10:15 24.03.2023
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022'de 72 milyar TL kar elde etti. TCMB'nin 2021 karı 57.5 milyar TL seviyesindeydi.
TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan bilançosuna göre, kurumun vergi yükümlülükleri 22.3 milyar lira oldu.
2021 sonu itibarıyla 2.5 trilyon lira düzeyinde olan aktif toplamı, 2022 sonunda 3.6 trilyon liraya yükseldi.
2021'de 57.5 milyar lira kar elde eden Merkez Bankası, geçen yıl karını yüzde 25 artırmış oldu.
TCMB deprem bağışları sırasında 2022 bilançosu karından 30 milyar lira bağışlamıştı.
Merkez Bankası'nın her yılın mart ayında düzenlenen olağan Genel Kurul'u, bu yıl 28 Mart salı günü gerçekleştirilecek.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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