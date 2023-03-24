https://sputniknews.com.tr/20230324/malatyada-4-katli-bir-bina-coktu-1068714538.html
Malatya'da 4 katlı bir bina çöktü
Malatya'da 4 katlı bir bina çöktü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T15:38+0300
2023-03-24T15:38+0300
2023-03-24T15:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
bina
bina çökmesi
çöken bina
deprem
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü. Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi. Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/deprem-bolgesinde-insasi-suren-16-bin-binanin-yuzde-98i-icin-yikim-karari-1068598691.html
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malatya, bina, bina çökmesi, çöken bina, deprem
malatya, bina, bina çökmesi, çöken bina, deprem
Malatya'da 4 katlı bir bina çöktü
15:38 24.03.2023 (güncellendi: 15:58 24.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1 kişinin olduğu iddia edildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.
Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi. Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.