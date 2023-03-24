https://sputniknews.com.tr/20230324/malatyada-4-katli-bir-bina-coktu-1068714538.html

Malatya'da 4 katlı bir bina çöktü

Malatya'da 4 katlı bir bina çöktü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T15:38+0300

2023-03-24T15:38+0300

2023-03-24T15:58+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

malatya

bina

bina çökmesi

çöken bina

deprem

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü. Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi. Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230322/deprem-bolgesinde-insasi-suren-16-bin-binanin-yuzde-98i-icin-yikim-karari-1068598691.html

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malatya, bina, bina çökmesi, çöken bina, deprem