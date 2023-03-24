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SON DAKİKA | Macron: Avrupa Komisyonu Başkanı eşliğinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyorum
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Macron: Avrupa Komisyonu Başkanı eşliğinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyorum
Macron: Avrupa Komisyonu Başkanı eşliğinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyorum
İçerde emeklilik reformu protestolarıyla başı dertteki Fransa Cumhurbaşkanı, gözünü uluslararası sahneye damga vuran Çin'e dikti. Daha önce Almanya Başbakanı... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:40+0300
2023-03-24T16:40+0300
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252
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fransa, çin, ab
fransa, çin, ab

Macron: Avrupa Komisyonu Başkanı eşliğinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyorum

16:40 24.03.2023
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İçerde emeklilik reformu protestolarıyla başı dertteki Fransa Cumhurbaşkanı, gözünü uluslararası sahneye damga vuran Çin'e dikti. Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Çin ziyaretine eklemlenme talebinin reddedilmesi sonrası yeni bir hamle yapan Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşliğinde Çin'e gideceğini duyurdu.
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