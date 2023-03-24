https://sputniknews.com.tr/20230324/macron-avrupa-komisyonu-baskani-esliginde-cini-ziyaret-etmeyi-planliyorum-1068717886.html
Macron: Avrupa Komisyonu Başkanı eşliğinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyorum
Macron: Avrupa Komisyonu Başkanı eşliğinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyorum
İçerde emeklilik reformu protestolarıyla başı dertteki Fransa Cumhurbaşkanı, gözünü uluslararası sahneye damga vuran Çin'e dikti. Daha önce Almanya Başbakanı... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:40+0300
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2023-03-24T16:40+0300
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Macron: Avrupa Komisyonu Başkanı eşliğinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyorum
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Ayrıntılar geliyor
İçerde emeklilik reformu protestolarıyla başı dertteki Fransa Cumhurbaşkanı, gözünü uluslararası sahneye damga vuran Çin'e dikti. Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Çin ziyaretine eklemlenme talebinin reddedilmesi sonrası yeni bir hamle yapan Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşliğinde Çin'e gideceğini duyurdu.