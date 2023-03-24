https://sputniknews.com.tr/20230324/lavrov-batinin-rusyanin-guvenini-hak-etmek-icin-cok-cabalamasi-gerekiyor-1068701552.html
Lavrov: Batı'nın Rusya'nın güvenini hak etmek için çok çabalaması gerekiyor
Lavrov: Batı'nın Rusya'nın güvenini hak etmek için çok çabalaması gerekiyor
Rusya'nın güveninin çok değerli olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu nedenle Washington ve Brüksel'in bu güveni kazanabilmek için çok... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T11:40+0300
2023-03-24T11:40+0300
2023-03-24T11:40+0300
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'Razvedçik' ('İstihbaratçı') adlı dergi için bir makale yazan Lavrov, Batılı ülkelerin mevcut Rusofobik çizgiden vazgeçmesi halinde bunun bizzat onlara fayda sağlayacağını belirtti.Lavrov, "Batılılar birdenbire mevcut Rusofobi çizgisini terk etmeye karar verirlerse, Rusya'yla eşit işbirliğinden yana bir seçim yaparlarsa, bu her şeyden önce kendilerine fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte biz gerçekçiyiz ve yakın gelecekte böyle bir senaryonun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunun farkındayız. Ayrıca bizim güvenimiz çok değerlidir. Bugün, Washington ve Brüksel'in bunu hak etmek için çok çabalaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Batı'yla yapılacak olası anlaşmaların hukuki bağlayıcılığı olmalı'Rusya'nın hasımlarıyla ilişkilerin artık 'eski tas eski hamam' anlayışıyla yürütülemeyeceğini belirten Lavrov, Batı'yla yapılacak olası anlaşmaların hukuki bağlayıcılığının olması ve bunların uygulanmasının kontrolüne yönelik mekanizmaların öngörülmesi gerektiğini vurguladı.'Ukrayna'daki durum Batı'nın tahakküm kurma girişimleriyle bağlantılı'Ukrayna ve çevresindeki duruma değinen Lavrov, bölgede yaşanan gelişmelerin, 'dar kapsamlı Batılı ülkeler grubunun küresel tahakküm kurma ve çok kutuplu düzenin kurulduğu mevcut süreci tersine çevirme girişimleriyle bağlantılı büyük ölçekli cepheleşmenin tezahürlerinden yalnızca biri' olduğunun altını çizdi.Lavrov, en kötü sömürgeci geleneklere göre hareket eden ABD ve suç ortaklarının dünyayı 'demokrasiler' ve 'otoriter rejimler' olarak ikiye ayırmaya çalıştığını da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/medvedev-rusya-ordusu-gerekirse-lvive-kadar-ilerler--1068696124.html
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ukrayna, rusya, sergey lavrov, abd
ukrayna, rusya, sergey lavrov, abd
Lavrov: Batı'nın Rusya'nın güvenini hak etmek için çok çabalaması gerekiyor
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Rusya'nın güveninin çok değerli olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu nedenle Washington ve Brüksel'in bu güveni kazanabilmek için çok çabalaması gerektiğini söyledi.
'Razvedçik' ('İstihbaratçı') adlı dergi için bir makale yazan Lavrov, Batılı ülkelerin mevcut Rusofobik çizgiden vazgeçmesi halinde bunun bizzat onlara fayda sağlayacağını belirtti.
Lavrov, "Batılılar birdenbire mevcut Rusofobi çizgisini terk etmeye karar verirlerse, Rusya'yla eşit işbirliğinden yana bir seçim yaparlarsa, bu her şeyden önce kendilerine fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte biz gerçekçiyiz ve yakın gelecekte böyle bir senaryonun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunun farkındayız. Ayrıca bizim güvenimiz çok değerlidir. Bugün, Washington ve Brüksel'in bunu hak etmek için çok çabalaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'Batı'yla yapılacak olası anlaşmaların hukuki bağlayıcılığı olmalı'
Rusya'nın hasımlarıyla ilişkilerin artık 'eski tas eski hamam' anlayışıyla yürütülemeyeceğini belirten Lavrov, Batı'yla yapılacak olası anlaşmaların hukuki bağlayıcılığının olması ve bunların uygulanmasının kontrolüne yönelik mekanizmaların öngörülmesi gerektiğini vurguladı.
'Ukrayna'daki durum Batı'nın tahakküm kurma girişimleriyle bağlantılı'
Ukrayna ve çevresindeki duruma değinen Lavrov, bölgede yaşanan gelişmelerin, 'dar kapsamlı Batılı ülkeler grubunun küresel tahakküm kurma ve çok kutuplu düzenin kurulduğu mevcut süreci tersine çevirme girişimleriyle bağlantılı büyük ölçekli cepheleşmenin tezahürlerinden yalnızca biri' olduğunun altını çizdi.
Lavrov, en kötü sömürgeci geleneklere göre hareket eden ABD ve suç ortaklarının dünyayı 'demokrasiler' ve 'otoriter rejimler' olarak ikiye ayırmaya çalıştığını da vurguladı.