https://sputniknews.com.tr/20230324/kripto-para-dolandiricisi-do-kwon-karadagda-yakalandi-1068706157.html

Kripto para dolandırıcısı Do Kwon, Karadağ'da yakalandı

Kripto para dolandırıcısı Do Kwon, Karadağ'da yakalandı

Karadağ İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan, geçen yıl çöken 'Terra Luna' ve 'TerraUSD' kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T13:18+0300

2023-03-24T13:18+0300

2023-03-24T13:20+0300

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do kwon

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kripto para

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Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic, geçen yıl öken 'Terra Luna' ve 'TerraUSD' kripto para birimlerinin geliştiricisi olan Güney Koreli Do Kwon'un gözaltına alındığını belirtti.Adzic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ polisi, kırmızı bültenle aranan Güney Kore vatandaşı Kwon Do-Hyung, daha çok 'Do Kwon' olarak tanınan şahsı Karadağ'da gözaltına aldı" dedi.Do'nun başkent Podgorica'daki havalimanında sahte belgelerle yakalandığını belirten Adzic, Güney Kore, ABD ve Singapur tarafından arandığını anımsattı.Daha önce ABD, Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı 'milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla' suçlamıştı.Geçen sene çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanların 42 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor.Aralık ayında Seul yönetimi Do hakkında yakalama kararı çıkarmış ve Sırbistan'da olabileceği belirtilmişti.Do, dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220914/guney-koreden-coken-terra-coinin-kurucusu-do-kwon-hakkinda-yakalama-karari-1061167505.html

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