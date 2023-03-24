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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah Partisi yorumu: 'Siyaset elbette devam ediyor'
Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah Partisi yorumu: 'Siyaset elbette devam ediyor'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımıyla ilgili olarak "Siyaset elbette devam ediyor" ifadelerini kullandı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T17:35+0300
2023-03-24T17:35+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yeniden refah partisi
millet ittifakı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'da olduklarını hatırlatarak, "Siyaset elbette devam ediyor. Bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yeniden refah partisi, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yeniden refah partisi, millet ittifakı

Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah Partisi yorumu: 'Siyaset elbette devam ediyor'

17:35 24.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımıyla ilgili olarak "Siyaset elbette devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soruyu yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'da olduklarını hatırlatarak, "Siyaset elbette devam ediyor. Bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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